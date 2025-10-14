Logitech Signature Slim Solar Plus K980 с зарядкой от света стоит в Украине 4999 грн

Logitech представила клавиатуру Signature Slim Solar Plus K980, которая работает от солнечного и искусственного света.

Для питания используется солнечная панель с технологией Logi LightCharge. По данным компании, аккумулятора хватит до 10 лет работы, а в полной темноте устройство способно функционировать до 4 месяцев. Logi LightCharge использует светопоглощающую полосу и энергоэффективный аккумулятор со сроком службы до 10 лет.

Клавиатура Logitech Signature Slim Solar+ K980 ориентирована на офисное использование. Она получила полноразмерную раскладку с цифровым блоком, медиаклавишами и регулировкой яркости. Через приложение Logi Options Plus можно переназначать функциональные кнопки: например, клавиша AI Launch по умолчанию открывает Copilot в Windows, но её можно настроить для Gemini, ChatGPT или другой программы. Кнопка Action Key (большая «O» в верхнем ряду) также поддерживает макросы.

Среди других возможностей — подключение до трёх устройств по Bluetooth LE и совместимость с Windows и macOS. В продаже появятся две версии: универсальная и вариант только для macOS.

Индикаторов освещённости на корпусе нет: теперь уровень света отображается в приложении Logi Options Plus. На самой клавиатуре изменяется только цвет светодиода — например, с зелёного на красный при недостатке света. Подсветку клавиш убрали, чтобы снизить энергопотребление.

Купить клавиатуру Logitech Signature Slim Solar+ K980 уже можно по цене 4999 грн в Украине.