Logitech Signature Slim Solar Plus K980 із зарядкою від світла коштує в Україні 4999 грн14.10.25
Logitech представила клавіатуру Signature Slim Solar Plus K980, яка працює від сонячного та штучного світла.
Для живлення використовується сонячна панель із технологією Logi LightCharge. За даними компанії, акумулятора вистачить до 10 років роботи, а в темряві пристрій здатний функціонувати до 4 місяців.Logi LightCharge використовує світлопоглинаючу смугу та енергоефективний акумулятор із терміном служби до 10 років.
Клавіатура Logitech Signature Slim Solar K980 орієнтована на офісне використання. Вона отримала повнорозмірну розкладку із цифровим блоком, медіаклавішами та регулюванням яскравості. Через Logi Options Plus можна перепризначити функціональні кнопки: наприклад, клавіша AI Launch за замовчуванням відкриває Copilot у Windows, але її можна налаштувати для Gemini, ChatGPT або іншої програми. Кнопка Action Key (велика “O” у верхньому ряду) також підтримує макроси.
Серед інших можливостей — підключення до трьох пристроїв Bluetooth LE та сумісність з Windows та macOS. У продажу з’являться дві версії: універсальна та варіант тільки для macOS.
Індикаторів освітленості на корпусі немає: тепер рівень світла відображається у Logi Options Plus. На самій клавіатурі змінюється тільки колір світлодіода – наприклад, із зеленого на червоний при нестачі світла. Підсвічування клавіш прибрали, щоб знизити споживання енергії.
Купити клавіатуру Logitech Signature Slim Solar+ K980 можна за ціною 4999 грн в Україні.
