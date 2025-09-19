Logitech Pro X2 Superstrike — мышка с аналоговыми переключателями с тактильным откликом

Logitech анонсировала новую флагманскую беспроводную игровую мышь Pro X2 Superstrike, которая отказывается от привычных механических переключателей в пользу аналоговой системы с тактильным откликом. Продажи стартуют в начале 2026 года, рекомендованная цена составит $179.

Модель использует технологию Haptic Inductive Trigger System (HITS): ход кнопки ограничен 0,6 мм, предусмотрено до 10 настраиваемых точек срабатывания и поддержка функции rapid trigger. Эта система, ранее применявшаяся в игровых клавиатурах, позволяет мгновенно сбрасывать нажатие при минимальном подъёме кнопки, что ускоряет повторные действия. В приложении G Hub доступно пять вариантов настройки rapid trigger.

Мышь Logitech Pro X2 Superstrike весит 65 г, получила сенсор Hero 2 и поддерживает частоту опроса до 8000 Гц при подключении через Lightspeed-донгл (функция также активируется через G Hub). Дополнительно устройство совместимо с фирменным зарядным ковриком Logitech Powerplay 2.