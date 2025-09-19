Logitech Pro X2 Superstrike — мышка с аналоговыми переключателями с тактильным откликом19.09.25
Logitech анонсировала новую флагманскую беспроводную игровую мышь Pro X2 Superstrike, которая отказывается от привычных механических переключателей в пользу аналоговой системы с тактильным откликом. Продажи стартуют в начале 2026 года, рекомендованная цена составит $179.
Модель использует технологию Haptic Inductive Trigger System (HITS): ход кнопки ограничен 0,6 мм, предусмотрено до 10 настраиваемых точек срабатывания и поддержка функции rapid trigger. Эта система, ранее применявшаяся в игровых клавиатурах, позволяет мгновенно сбрасывать нажатие при минимальном подъёме кнопки, что ускоряет повторные действия. В приложении G Hub доступно пять вариантов настройки rapid trigger.
Мышь Logitech Pro X2 Superstrike весит 65 г, получила сенсор Hero 2 и поддерживает частоту опроса до 8000 Гц при подключении через Lightspeed-донгл (функция также активируется через G Hub). Дополнительно устройство совместимо с фирменным зарядным ковриком Logitech Powerplay 2.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Новый смартфон Oppo Reno14 хорошо выглядит на фоне конкурентов и при этом весьма хорош по производительности. Расскажем, что еще в нем интересного
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Logitech Pro X2 Superstrike — мышка с аналоговыми переключателями с тактильным откликом Logitech мышка
Мышь Logitech Pro X2 Superstrike весит 65 г, получила сенсор Hero 2 и поддерживает частоту опроса до 8000 Гц при подключении через Lightspeed
60% украинцев используют ИИ — исследование Viber Viber искусственный интеллект события в Украине
Наиболее популярным ИИ среди украинцев оказался ChatGPT от OpenAI (85%), на втором месте — Google Gemini (64%).
Logitech Pro X2 Superstrike — мышка с аналоговыми переключателями с тактильным откликом
60% украинцев используют ИИ — исследование Viber
Google говорит что ИИ делает поиск лучше и одновременно что открытый интернет стагнирует
ChatGPT получит родительский контроль
Jaguar Land Rover экстренно остановила производство из-за кибератаки
Spotify позволит бесплатно выбирать песни, без покупки подписки
Windows 10 опять догоняет Windows 11 по количеству установок
Xiaomi 16 отменяется. Компания сразу представит Xiaomi 17 из-за конкуренции с iPhone
Смартфоны Samsung начали получать One UI 8
Google Chrome начал бороться с сайтами которые несанкционированно обходят режим Инкогнито
Windows 11 позволит проверять скорость интернета прямо в системе
Капитализация Alphabet достигла $3 трлн