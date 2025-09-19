Logitech Pro X2 Superstrike – мишка з аналоговими перемикачами з тактильним відгуком19.09.25
Logitech анонсувала нову флагманську бездротову ігрову мишу Pro X2 Superstrike, яка відмовляється від звичних механічних перемикачів на користь аналогової системи з тактильним відгуком. Продаж стартує на початку 2026 року, рекомендована ціна складе $179.
Модель використовує технологію Haptic Inductive Trigger System (HITS): хід кнопки обмежений 0,6 мм, передбачено до 10 точок спрацьовування, що настроюються, і підтримка функції rapid trigger. Ця система, яка раніше застосовувалася в ігрових клавіатурах, дозволяє миттєво скидати натискання при мінімальному підйомі кнопки, що прискорює повторні дії. Додаток G Hub має п’ять варіантів налаштування rapid trigger.
Миша Logitech Pro X2 Superstrike важить 65 г, отримала сенсор Hero 2 та підтримує частоту опитування до 8000 Гц при підключенні через Lightspeed-донгл (функція також активується через G Hub). Додатково пристрій сумісний із фірмовим зарядним килимком Logitech Powerplay 2.
