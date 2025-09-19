Logitech G515 RAPID TKL получила магнитные аналоговые переключатели и цену $16919.09.25
Компания Logitech представила механическую клавиатуру G515 RAPID TKL, которую позиционирует как свою наиболее современную низкопрофильную модель. Анонс состоялся вместе с новой игровой мышью Pro X2 Superstrike.
Толщина клавиатуры составляет всего 22 миллиметра, при этом устройство получило магнитные аналоговые переключатели. Пользователь может как воспользоваться стандартными параметрами, так и настроить каждую клавишу индивидуально, выбирая точку срабатывания в диапазоне от 0,1 до 2,5 мм.
Производитель отмечает, что клавиатура обеспечивает точность на уровне одного пикселя, а все параметры можно регулировать через фирменное приложение G Hub.
Модель выполнена в компактном формате без цифрового блока. В конструкции используется прочная верхняя панель из нержавеющей стали, клавиши изготовлены из двухслойного полимерного полиамида (PBT), а переключатели смазаны на заводе для более плавного набора текста.
Клавиатура Logitech G515 RAPID TKL доступна в чёрном и белом цветах. Цена на официальном сайте компании составляет $169.
Logitech Pro X2 Superstrike — мышка с аналоговыми переключателями с тактильным откликом
Мышь Logitech Pro X2 Superstrike весит 65 г, получила сенсор Hero 2 и поддерживает частоту опроса до 8000 Гц при подключении через Lightspeed
60% украинцев используют ИИ — исследование Viber
Наиболее популярным ИИ среди украинцев оказался ChatGPT от OpenAI (85%), на втором месте — Google Gemini (64%).
