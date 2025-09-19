Logitech G515 RAPID TKL отримала магнітні аналогові перемикачі та ціну $169

Компанія Logitech представила механічну клавіатуру G515 RAPID TKL, яку позиціонує як свою найсучаснішу низькопрофільну модель. Анонс відбувся разом із новою ігровою мишею Pro X2 Superstrike.

Товщина клавіатури становить лише 22 міліметри, при цьому пристрій отримав магнітні аналогові перемикачі. Користувач може скористатися як стандартними параметрами, так і налаштувати кожну клавішу індивідуально, вибираючи точку спрацьовування в діапазоні від 0,1 до 2,5 мм.

Виробник зазначає, що клавіатура забезпечує точність на рівні одного пікселя, а всі параметри можна регулювати через фірмовий додаток G Hub.

Модель виконана у компактному форматі без цифрового блоку. У конструкції використовується міцна верхня панель з нержавіючої сталі, клавіші виготовлені з двошарового поліаміду поліаміду (PBT), а перемикачі змащені на заводі для більш плавного набору тексту.

Клавіатура Logitech G515 RAPID TKL доступна в чорному та білому кольорах. Ціна на офіційному сайті компанії складає $169.

