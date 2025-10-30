LG выпустила первый 6К-монитор с интерфейсом Thunderbolt 5

LG Electronics представила UltraFine evo 6K (32U990A) – первый в мире монитор с поддержкой Thunderbolt 5. Это дебют новой премиальной серии UltraFine evo, созданной для профессионалов, работающих с большими объемами графического и видеоконтента. LG делает ставку на повышенную четкость и цветопередачу, а также на скорость подключения периферии.

LG UltraFine evo 6K (32U990A) имеет 32-дюймовую панель с разрешением 6K (6144×3456) и пиксельной плотностью 224 ppi. Заводская калибровка гарантирует стабильную работу с цветами в macOS. Монитор включает 98% DCI-P3 и 99,5% Adobe RGB, поддерживает стандарты VESA DisplayHDR 600. Позже ожидается доступность Studio Mode с пресетами для Mac.

Особенности LG UltraFine evo 6K (32U990A)

LG подчеркивает, что 6K UltraFine evo обеспечивает в 2,56 раза больше пикселей по сравнению с 4K. При использовании двух таких мониторов в связке рабочее пространство увеличивается почти в пять раз, Thunderbolt 5 позволяет удобно объединять устройства в цепь без лишних кабелей.

Монитор может играть роль хаба для подключения Mac и Windows-систем, а также мобильных устройств. Встроенный KVM-переключатель упрощает работу с несколькими компьютерами одновременно.

Thunderbolt 5 стал ключевой технологией новинки. Скорость передачи достигает 120 Гбит/с в одном направлении – в три раза быстрее, чем Thunderbolt 4. Это открывает возможность обработки 4K-контента в режиме реального времени и ускоряет работу с 8K RAW-файлами.

Внешне UltraFine evo 6K получил сдержанный дизайн с минимальными рамками со всех сторон. Поддерживается регулировка наклона и поворота, в том числе вертикальная ориентация для создания контента под соцсети.

Продажи стартовали в конце сентября в Южной Корее и Японии. В октябре модель начала выходить на глобальный рынок, включая США и Европу.