LG випустила перший 6К-монітор з інтерфейсом Thunderbolt 530.10.25
LG Electronics представила UltraFine evo 6K (32U990A) – перший у світі монітор із підтримкою Thunderbolt 5. Це дебют нової преміальної серії UltraFine evo, створеної для професіоналів, які працюють з великими обсягами графічного та відеоконтенту. LG робить ставку на підвищену чіткість і перенесення кольорів, а також на швидкість підключення периферії.
LG UltraFine evo 6K (32U990A) має 32-дюймову панель з роздільною здатністю 6K (6144×3456) та піксельною щільністю 224 ppi. Заводське калібрування гарантує стабільну роботу з квітами у macOS. Монітор включає 98% DCI-P3 та 99,5% Adobe RGB, підтримує стандарти VESA DisplayHDR 600. Пізніше очікується доступність Studio Mode з пресетами для Mac.
Особливості LG UltraFine evo 6K (32U990A)
LG підкреслює, що 6K UltraFine evo забезпечує в 2,56 разів більше пікселів у порівнянні з 4K. При використанні двох таких моніторів у зв’язці робочий простір збільшується майже в п’ять разів, Thunderbolt 5 дозволяє зручно поєднувати пристрої в ланцюг без зайвих кабелів.
Монітор може грати роль хаба для підключення Mac та Windows-систем, а також мобільних пристроїв. Вбудований KVM-перемикач полегшує роботу з кількома комп’ютерами одночасно.
Thunderbolt 5 став ключовою технологією новинки. Швидкість передачі досягає 120 Гбіт/с в одному напрямку – втричі швидше, ніж Thunderbolt 4. Це відкриває можливість обробки 4K-контенту в режимі реального часу та прискорює роботу з 8K RAW-файлами.
Зовні UltraFine evo 6K отримав стриманий дизайн із мінімальними рамками з усіх боків. Підтримується регулювання нахилу та повороту, зокрема вертикальна орієнтація для створення контенту під соцмережі.
Продаж стартував наприкінці вересня в Південній Кореї та Японії. У жовтні модель почала виходити на глобальний ринок, включаючи США та Європу.
