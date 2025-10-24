LG выпустила новый рекордно большой смарт-ТВ, теперь диагональю 136 дюймов24.10.25
LG Electronics анонсировала для южнокорейского рынка новый премиальный телевизор MAGNIT Active Micro LED с диагональю 136 дюймов.
Технологии дисплея
Благодаря Active Matrix, каждый пиксель Micro LED дисплея способен излучать собственный свет. В отличие от пассивных матриц, где управление идет строками и столбцами, Active Matrix обеспечивает индивидуальное управление на уровне каждого пикселя, что улучшает яркость, контраст и детализацию изображения.
MAGNIT Active Micro LED работает на webOS и поддерживает AirPlay 2 и Miracast, что облегчает трансляцию контента с устройств iOS и Android.
Телевизор имеет размеры 3 м в ширину и 1,7 м в высоту, разрешение 3840×2160 пикселей, частоту обновления 144 Гц и впечатляющий контраст 1 000 000:1.
Звук и процессор
Телевизор оснащён встроенными динамиками с каждой стороны, обеспечивая 4.2-канальный объёмный звук мощностью 100 Вт. Поддерживается eARC для воспроизведения высококачественного звука без потерь.
Процессор LG α9 6-го поколения с искусственным интеллектом анализирует поведение пользователя и окружающую среду, оптимизируя каждый кадр для лучшей цветопередачи и качества изображения.
Точная стоимость пока не раскрыта, однако ориентируясь на цену 118-дюймового телевизора 2023 года ($237 000), новинка будет стоить существенно дороже.
