LG випустила новий рекордно великий смарт-ТВ, тепер діагоналлю 136 дюймів

LG Electronics анонсувала для південнокорейського ринку новий преміальний телевізор MAGNIT Active Micro LED із діагоналлю 136 дюймів.

Технології дисплея

Завдяки Active Matrix, кожен піксель Micro LED дисплея здатний випромінювати власне світло. На відміну від пасивних матриць, де керування йде рядками та стовпцями, Active Matrix забезпечує індивідуальне керування на рівні кожного пікселя, що покращує яскравість, контраст та деталізацію зображення.

MAGNIT Active Micro LED працює на webOS і підтримує AirPlay 2 та Miracast, що полегшує трансляцію контенту з пристроїв iOS та Android.

ТБ має розміри 3 м у ширину і 1,7 м у висоту, роздільну здатність 3840×2160 пікселів, частоту оновлення 144 Гц і вражаючий контраст 1 000 000:1.

Звук та процесор

ТБ оснащений вбудованими динаміками з кожного боку, забезпечуючи 4.2-канальний об’ємний звук потужністю 100 Вт. Підтримується eARC для відтворення якісного звуку без втрат.

Процесор LG α9 6-го покоління зі штучним інтелектом аналізує поведінку користувача та навколишнє середовище, оптимізуючи кожен кадр для кращої передачі кольору та якості зображення.

Точна вартість поки не розкрита, проте орієнтуючись на ціну 118-дюймового телевізора 2023 року ($237 000), новинка коштуватиме значно дорожче.