LG UltraGear G8 — 4K монитор с частотой 165 Гц и HDR1012.11.25
Компания LG представила новый игровой монитор UltraGear G8 37G800A-B. Устройство оснащено изогнутым VA-дисплеем с диагональю 36,5 дюйма, разрешением 3840×2160 пикселей (4K UHD) и частотой обновления 165 Гц. Монитор предлагается на Amazon US по цене 800 долларов.
Экран имеет радиус кривизны 1000R, время отклика 1 мс GtG, охватывает 95% цветового пространства DCI-P3 и сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 600 с яркостью до 600 нит. Поддерживаются технологии AMD FreeSync Premium Pro и VESA AdaptiveSync, обеспечивающие синхронизацию частоты обновления для более плавной передачи изображения. Среди игровых функций присутствуют Dynamic Action Sync, Black Stabilizer и прицел на экране.
Монитор LG UltraGear G8 37G800A-B оборудован двумя HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4, USB-C с поддержкой передачи данных и зарядки до 65 Вт, двумя USB-A 3.0, USB upstream и 4-контактным аудиовыходом с поддержкой микрофона. Встроенные динамики и конструкция с регулировкой высоты, наклона и поворота дополняются возможностью крепления по стандарту VESA 100×100, а на задней панели предусмотрена подсветка RGB Unity Hexagon.
Дополнительные функции включают режим Reader Mode, технологию Flicker Safe, Smart Energy Saving, HDR Effect, заводскую калибровку, поддержку HDR10, счетчик FPS и настраиваемые горячие клавиши. Монитор рассчитан на пользователей, которым важны точность цветопередачи, высокая скорость отклика и расширенные возможности настройки под игровые и мультимедийные задачи.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Мыши Logitech: обзор 6 лучших моделей
Серии компьютерных мышок Logitech охватывают широкий спектр сценариев использования – от киберспортивных арен до рабочих офисов. В нашей подборке представлены шесть моделей, демонстрирующих различные подходы к эргономике, сенсорным технологиям и автономности.
Мыши Logitech: обзор 6 лучших моделей
Хороший недорогой робот пылесос – что купить в 2025 году
10 инноваций Apple изменивших индустрию
Ультратонкие ноутбуки 2025 года — обзор лучших
Сравнение iPhone 17 Pro Max и Galaxy S25 Ultra: кто мощнее?
Топ планшетов для игр, обучения и работы
Лучшие игровые ноутбуки с NVIDIA GeForce RTX 50
Сравнение компактных флагманских смартфонов. Чей «компакт» лучше?
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
LG UltraGear G8 — 4K монитор с частотой 165 Гц и HDR10 LG монитор
Монитор LG UltraGear G8 37G800A-B оборудован двумя HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4, USB-C с поддержкой передачи данных и зарядки до 65 Вт
Дания ограничит доступ в социальные сети детям младше 15 лет закон события в мире социальные сети
Министерство цифровизации установит минимальный возраст для регистрации и использования ряда соц сетей
LG UltraGear G8 — 4K монитор с частотой 165 Гц и HDR10
Дания ограничит доступ в социальные сети детям младше 15 лет
25 лет назад Microsoft представила DirectX 8
Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-W – первый в мире OLED-монитор с частотой обновления 720 Гц
Скидки 11.11 на 7 смартфонов Xiaomi Poco и Redmi
Смартфон Moto G67 Power за $190 получил аккумулятор 7000 мА·год, Snapdragon 7s Gen 2 и корпус аля кожзам
Red Dead Redemption 2 стала четвёртой игрой по количеству проданных копий в истории
Видеокарта Asus ROG Matrix Platinum RTX 5090 стоит €4100 — потребление 800 Вт, +10% производительности
Представлен Bluetooth 6.2 – скорость подключения в 20 раз выше
Apple будет платить Google $1 млрд в год за доступ к ИИ
Полиция Лас-Вегаса показала автопарк из Tesla Cybertruck