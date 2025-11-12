LG UltraGear G8 — 4K монитор с частотой 165 Гц и HDR10

Компания LG представила новый игровой монитор UltraGear G8 37G800A-B. Устройство оснащено изогнутым VA-дисплеем с диагональю 36,5 дюйма, разрешением 3840×2160 пикселей (4K UHD) и частотой обновления 165 Гц. Монитор предлагается на Amazon US по цене 800 долларов.

Экран имеет радиус кривизны 1000R, время отклика 1 мс GtG, охватывает 95% цветового пространства DCI-P3 и сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 600 с яркостью до 600 нит. Поддерживаются технологии AMD FreeSync Premium Pro и VESA AdaptiveSync, обеспечивающие синхронизацию частоты обновления для более плавной передачи изображения. Среди игровых функций присутствуют Dynamic Action Sync, Black Stabilizer и прицел на экране.

Монитор LG UltraGear G8 37G800A-B оборудован двумя HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4, USB-C с поддержкой передачи данных и зарядки до 65 Вт, двумя USB-A 3.0, USB upstream и 4-контактным аудиовыходом с поддержкой микрофона. Встроенные динамики и конструкция с регулировкой высоты, наклона и поворота дополняются возможностью крепления по стандарту VESA 100×100, а на задней панели предусмотрена подсветка RGB Unity Hexagon.

Дополнительные функции включают режим Reader Mode, технологию Flicker Safe, Smart Energy Saving, HDR Effect, заводскую калибровку, поддержку HDR10, счетчик FPS и настраиваемые горячие клавиши. Монитор рассчитан на пользователей, которым важны точность цветопередачи, высокая скорость отклика и расширенные возможности настройки под игровые и мультимедийные задачи.