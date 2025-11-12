LG UltraGear G8 – 4K монітор з частотою 165 Гц та HDR1012.11.25
Компанія LG представила новий ігровий монітор UltraGear G8 37G800A-B. Пристрій оснащений вигнутим VA-дисплеєм з діагоналлю 36,5 дюйма, роздільною здатністю 3840×2160 пікселів (4K UHD) та частотою оновлення 165 Гц. Монітор пропонується на Amazon US за ціною 800 доларів.
Екран має радіус кривизни 1000R, час відгуку 1 мс GtG, охоплює 95% колірного простору DCI-P3 та сертифікований за стандартом VESA DisplayHDR 600 з яскравістю до 600 ниток. Підтримуються технології AMD FreeSync Premium Pro та VESA AdaptiveSync, що забезпечують синхронізацію частоти оновлення для більш плавної передачі зображення. Серед ігрових функцій є Dynamic Action Sync, Black Stabilizer і приціл на екрані.
Монітор LG UltraGear G8 37G800A-B обладнаний двома HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4, USB-C з підтримкою передачі даних та зарядки до 65 Вт, двома USB-A 3.0, USB upstream та 4-контактним аудіовиходом з підтримкою мікрофона. Вбудовані динаміки та конструкція з регулюванням висоти, нахилу та повороту доповнюються можливістю кріплення за стандартом VESA 100×100, а на задній панелі передбачено підсвічування RGB Unity Hexagon.
Додаткові функції включають режим Reader Mode, технологію Flicker Safe, Smart Energy Saving, HDR Effect, заводське калібрування, підтримку HDR10, лічильник FPS і гарячі клавіші, що настроюються. Монітор розрахований на користувачів, яким важливі точність кольору, висока швидкість відгуку та розширені можливості налаштування під ігрові та мультимедійні завдання.
