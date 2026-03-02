LG UltraGear evo (52G930B-B) — 52 дюймовий игровой монитор за $2000   

LG UltraGear evo (52G930B-B) — 52 дюймовий игровой монитор за $200002.03.26
LG начала прием предзаказов на UltraGear evo (52G930B-B) — 52-дюймовый дисплей, который компания относит к игровым мониторам. Модель впервые показали перед выставкой CES 2026, теперь устройство официально выходит на рынок.
Производитель позиционирует новинку как крупнейший в мире игровой дисплей с разрешением 5K2K. Формально речь идет о панели 5120 × 2160 пикселей — по сути, это рабочее пространство двух QHD-мониторов без рамки по центру.
Масштаб и кривизна 1000R
Диагональ панели — 52 дюйма. Используется VA-матрица с радиусом кривизны 1000R. При таких габаритах изгиб становится функциональной необходимостью: без него края экрана находились бы вне комфортной зоны обзора.
Разрешение 5120 × 2160 обеспечивает высокую плотность пикселей для этого формата и снижает эффект «зернистости», характерный для крупных панелей с меньшим числом точек. Экран ориентирован не только на игры, но и на сценарии, где важно большое рабочее пространство — монтаж, работа с таймлайнами и многозадачность.
240 Гц при 5K2K: требования к системе
Частота обновления составляет 240 Гц. Для разрешения 5K2K. Монитор LG UltraGear evo (52G930B-B) соответствует стандарту VESA DisplayHDR 600.
Для VA-матрицы это обеспечивает заметный прирост яркости и контрастности в HDR-контенте, но без уровня, характерного для более продвинутых HDR-решений.
Цветовой охват заявлен на уровне 95% DCI-P3 — показатель достаточный как для игр, так и для базовой работы с цветом.
Интерфейсы и питание по одному кабелю
UltraGear evo (52G930B-B) оснащен:
- DisplayPort 2.1
- HDMI 2.1
- USB-C с поддержкой передачи изображения и Power Delivery до 90 Вт
Наличие USB-C с подачей питания позволяет подключать ноутбук одним кабелем — одновременно для вывода изображения и зарядки.
Цена и позиционирование
Стоимость на этапе предзаказа составляет 2000 долларов (около 82 000 грн). В сегменте сверхшироких и крупноформатных игровых панелей это уровень флагманских моделей.
LG UltraGear evo (52G930B-B) рассчитан на пользователей, которым требуется единое большое рабочее поле вместо конфигурации из двух дисплеев. Итоговый выбор зависит не только от бюджета, но и от готовности выделить под 52-дюймовую панель отдельное место на столе.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Обзор ноутбука Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G): универсальный и симпатичный
Acer Nitro Lite 16 2025 модельного года получила интересный дизайн корпуса, геймерские акценты и проверенные компоненты. Расскажем про его возможности подробнее
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Meta купит у AMD процессоров для ИИ на $100 млрд AMD Facebook искусственный интеллект серверы
В рамках договоренностей компания Марка Цукерберга в течение пяти лет планирует закупать ускорители искусственного интеллекта AMD MI450 для своих дата-центров
LG UltraGear evo (52G930B-B) — 52 дюймовий игровой монитор за $2000 LG игры монитор
Цветовой охват монитора LG UltraGear evo (52G930B-B) заявлен на уровне 95% DCI-P3 — показатель достаточный как для игр, так и для базовой работы с цветом.
Meta купит у AMD процессоров для ИИ на $100 млрд
LG UltraGear evo (52G930B-B) — 52 дюймовий игровой монитор за $2000
Razer Laptop Sleeve 16 — чехол для ноутбука с беспроводной зарядкой и защитой от ударов
Купить смартфоны Xiaomi 17 Ultra та Xiaomi 17 в Украине можно по цене от от 41 999 грн
Apple iPhone и iPad получили допуск НАТО по безопасности
HP: память и накопители теперь составляют треть стоимости ПК
Starlink Mobile 5G обеспечит скорость 150 Мбит/с даже в Арктике
Garmin выпустила большое обновление для 5 смарт часов
Micron выпустила 3 ГБ чипы памяти GDDR7
Chery представила дизельный plug-in гибрид