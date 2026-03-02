  

LG UltraGear evo (52G930B-B) — 52 дюймовий игровой монитор за $2000

02.03.26

LG UltraGear evo (52G930B-B)

 

LG начала прием предзаказов на UltraGear evo (52G930B-B) — 52-дюймовый дисплей, который компания относит к игровым мониторам. Модель впервые показали перед выставкой CES 2026, теперь устройство официально выходит на рынок.

 

Производитель позиционирует новинку как крупнейший в мире игровой дисплей с разрешением 5K2K. Формально речь идет о панели 5120 × 2160 пикселей — по сути, это рабочее пространство двух QHD-мониторов без рамки по центру.

 

Масштаб и кривизна 1000R

 

Диагональ панели — 52 дюйма. Используется VA-матрица с радиусом кривизны 1000R. При таких габаритах изгиб становится функциональной необходимостью: без него края экрана находились бы вне комфортной зоны обзора.

 

Разрешение 5120 × 2160 обеспечивает высокую плотность пикселей для этого формата и снижает эффект «зернистости», характерный для крупных панелей с меньшим числом точек. Экран ориентирован не только на игры, но и на сценарии, где важно большое рабочее пространство — монтаж, работа с таймлайнами и многозадачность.

 

240 Гц при 5K2K: требования к системе

 

Частота обновления составляет 240 Гц. Для разрешения 5K2K. Монитор LG UltraGear evo (52G930B-B) соответствует стандарту VESA DisplayHDR 600.

 

Для VA-матрицы это обеспечивает заметный прирост яркости и контрастности в HDR-контенте, но без уровня, характерного для более продвинутых HDR-решений.

 

Цветовой охват заявлен на уровне 95% DCI-P3 — показатель достаточный как для игр, так и для базовой работы с цветом.

 

Интерфейсы и питание по одному кабелю

 

UltraGear evo (52G930B-B) оснащен:

  • DisplayPort 2.1
  • HDMI 2.1
  • USB-C с поддержкой передачи изображения и Power Delivery до 90 Вт

 

Наличие USB-C с подачей питания позволяет подключать ноутбук одним кабелем — одновременно для вывода изображения и зарядки.

 

Цена и позиционирование

 

Стоимость на этапе предзаказа составляет 2000 долларов (около 82 000 грн). В сегменте сверхшироких и крупноформатных игровых панелей это уровень флагманских моделей.

 

LG UltraGear evo (52G930B-B) рассчитан на пользователей, которым требуется единое большое рабочее поле вместо конфигурации из двух дисплеев. Итоговый выбор зависит не только от бюджета, но и от готовности выделить под 52-дюймовую панель отдельное место на столе.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
928
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

02.03.26
Обзор ноутбука Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G): универсальный и симпатичный
views
41
comments 0
Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G)

Acer Nitro Lite 16 2025 модельного года получила интересный дизайн корпуса, геймерские акценты и проверенные компоненты. Расскажем про его возможности подробнее

02.03.26 | 05.23
Обзор ноутбука Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G): универсальный и симпатичный
23.02.26 | 05.48
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
17.02.26 | 22.00
Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго
02.02.26 | 05.04
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
26.01.26 | 05.05
Источники автономного питания для дома: инверторы, аккумуляторы, солнечные панели
29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
02.03.26 | 18.46
Meta купит у AMD процессоров для ИИ на $100 млрд    
meta facebook logos

В рамках договоренностей компания Марка Цукерберга в течение пяти лет планирует закупать ускорители искусственного интеллекта AMD MI450 для своих дата-центров

02.03.26 | 16.21
LG UltraGear evo (52G930B-B) — 52 дюймовий игровой монитор за $2000   
LG UltraGear evo (52G930B-B)

Цветовой охват монитора LG UltraGear evo (52G930B-B) заявлен на уровне 95% DCI-P3 — показатель достаточный как для игр, так и для базовой работы с цветом.

02.03.26 | 18.46
Meta купит у AMD процессоров для ИИ на $100 млрд
02.03.26 | 16.21
LG UltraGear evo (52G930B-B) — 52 дюймовий игровой монитор за $2000
02.03.26 | 13.16
Razer Laptop Sleeve 16 — чехол для ноутбука с беспроводной зарядкой и защитой от ударов
02.03.26 | 12.15
Купить смартфоны Xiaomi 17 Ultra та Xiaomi 17 в Украине можно по цене от от 41 999 грн
02.03.26 | 10.30
Геймерские мониторы Gigabyte GO27Q24 и GO27Q24A на QD-OLED с 240 Гц начали продаваться в Украине
02.03.26 | 07.10
Apple iPhone и iPad получили допуск НАТО по безопасности
01.03.26 | 16.52
HP: память и накопители теперь составляют треть стоимости ПК
01.03.26 | 09.12
Starlink Mobile 5G обеспечит скорость 150 Мбит/с даже в Арктике
28.02.26 | 15.43
Исследование: Искусственный интеллект в 95% симуляций использует ядерное оружие
28.02.26 | 08.09
Ноутбук Asus ProArt GoPro Edition для фанатов экшн камер начали продавать в Украине
27.02.26 | 18.39
Garmin выпустила большое обновление для 5 смарт часов
27.02.26 | 16.09
Micron выпустила 3 ​​ГБ чипы памяти GDDR7
27.02.26 | 13.08
Купить Samsung Galaxy S26 в Украине можно будет дешевле в версии 512 ГБ
27.02.26 | 10.04
Chery представила дизельный plug-in гибрид
27.02.26 | 07.07
Samsung Galaxy Buds4 и Buds4 Pro — стало больше интеграции с экосистемой Galaxy