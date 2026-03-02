LG UltraGear evo (52G930B-B) — 52 дюймовий игровой монитор за $2000

LG начала прием предзаказов на UltraGear evo (52G930B-B) — 52-дюймовый дисплей, который компания относит к игровым мониторам. Модель впервые показали перед выставкой CES 2026, теперь устройство официально выходит на рынок.

Производитель позиционирует новинку как крупнейший в мире игровой дисплей с разрешением 5K2K. Формально речь идет о панели 5120 × 2160 пикселей — по сути, это рабочее пространство двух QHD-мониторов без рамки по центру.

Масштаб и кривизна 1000R

Диагональ панели — 52 дюйма. Используется VA-матрица с радиусом кривизны 1000R. При таких габаритах изгиб становится функциональной необходимостью: без него края экрана находились бы вне комфортной зоны обзора.

Разрешение 5120 × 2160 обеспечивает высокую плотность пикселей для этого формата и снижает эффект «зернистости», характерный для крупных панелей с меньшим числом точек. Экран ориентирован не только на игры, но и на сценарии, где важно большое рабочее пространство — монтаж, работа с таймлайнами и многозадачность.

240 Гц при 5K2K: требования к системе

Частота обновления составляет 240 Гц. Для разрешения 5K2K. Монитор LG UltraGear evo (52G930B-B) соответствует стандарту VESA DisplayHDR 600.

Для VA-матрицы это обеспечивает заметный прирост яркости и контрастности в HDR-контенте, но без уровня, характерного для более продвинутых HDR-решений.

Цветовой охват заявлен на уровне 95% DCI-P3 — показатель достаточный как для игр, так и для базовой работы с цветом.

Интерфейсы и питание по одному кабелю

UltraGear evo (52G930B-B) оснащен:

DisplayPort 2.1

HDMI 2.1

USB-C с поддержкой передачи изображения и Power Delivery до 90 Вт

Наличие USB-C с подачей питания позволяет подключать ноутбук одним кабелем — одновременно для вывода изображения и зарядки.

Цена и позиционирование

Стоимость на этапе предзаказа составляет 2000 долларов (около 82 000 грн). В сегменте сверхшироких и крупноформатных игровых панелей это уровень флагманских моделей.

LG UltraGear evo (52G930B-B) рассчитан на пользователей, которым требуется единое большое рабочее поле вместо конфигурации из двух дисплеев. Итоговый выбор зависит не только от бюджета, но и от готовности выделить под 52-дюймовую панель отдельное место на столе.