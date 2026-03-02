LG UltraGear evo (52G930B-B) – 52 дюймовий ігровий монітор за $2000   

LG UltraGear evo (52G930B-B) – 52 дюймовий ігровий монітор за $200002.03.26
LG почала прийом попереднього замовлення на UltraGear evo (52G930B-B) – 52-дюймовий дисплей. Модель вперше показали перед виставкою CES 2026, тепер пристрій офіційно виходить на ринок.
Виробник позиціонує новинку як найбільший у світі ігровий дисплей з роздільною здатністю 5K2K. Формально йдеться про панель 5120 × 2160 пікселів – по суті, це робочий простір двох QHD-моніторів без рамки по центру.
Масштаб і кривизна 1000R
Діагональ панелі – 52 дюйми. Використовується VA-матриця з радіусом кривизни 1000R. При таких габаритах вигин стає функціональною необхідністю: без нього краї екрана перебували б поза комфортною зоною огляду.
Роздільна здатність 5120 × 2160 забезпечує високу щільність пікселів для цього формату та знижує ефект «зернистості», характерний для великих панелей з меншою кількістю точок. Екран орієнтований не тільки на ігри, а й на сценарії, де важливий великий робочий простір — монтаж, робота з таймлайнами та багатозадачність.
240 Гц при 5K2K: вимоги до системи
Частота оновлення складає 240 Гц. Для роздільної здатності 5K2K.Монітор LG UltraGear evo (52G930B-B) відповідає стандарту VESA DisplayHDR 600.
Для VA-матриці це забезпечує помітний приріст яскравості і контрастності HDR-контенті, але без рівня, характерного для більш просунутих HDR-рішень.
Колірне охоплення заявлено на рівні 95% DCI-P3 — показник достатній як для ігор, так і для базової роботи з кольором.
Інтерфейси та живлення по одному кабелю
UltraGear evo (52G930B-B) оснащений:
- DisplayPort 2.1
- HDMI 2.1
- USB-C з підтримкою передачі зображення та Power Delivery до 90 Вт
Наявність USB-C з подачею живлення дозволяє підключати ноутбук одним кабелем одночасно для виведення зображення і зарядки.
Ціна та позиціонування
Вартість на етапі попереднього замовлення складає 2000 доларів (близько 82 000 грн). У сегменті надшироких та великоформатних ігрових панелей це рівень флагманських моделей.
LG UltraGear evo (52G930B-B) розрахований на користувачів, яким потрібне єдине велике робоче поле замість конфігурації із двох дисплеїв. Підсумковий вибір залежить не лише від бюджету, а й від готовності виділити під 52-дюймову панель окреме місце на столі.
Meta придбає у AMD процесорів для ШІ на $100 млрд AMD Facebook сервери штучний інтелект
У рамках домовленостей компанія Марка Цукерберга протягом п’яти років планує закуповувати прискорювачі штучного інтелекту AMD MI450 для своїх дата-центрів
