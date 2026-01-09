LG представила ультратонкий OLED evo W6 на CES 2026

На выставке CES 2026 года компания LG продемонстрировала новый премиальный телевизор LG OLED evo W6. Эта модель впервые с 2017 года возвращает концепцию Wallpaper TV и вновь делает акцент на предельно тонком корпусе, рассчитанном на расположение вплотную к стене.

Характеристики LG OLED evo W6

LG OLED evo W6 спроектирован таким образом, чтобы занимать минимум пространства и зрительно сливаться с поверхностью стены. Толщина панели составляет всего 9 мм, что подчеркивает ориентированность серии на ультратонкий дизайн и аккуратную интеграцию в интерьер.

Как и другие флагманские телевизоры LG последних лет, модель использует систему Zero Connect Box. Внешний блок отвечает за передачу изображения и звука на экран по беспроводному каналу, благодаря чему рядом с панелью отсутствуют кабели. На CES 2026 телевизор был показан в двух диагоналях – 77 и 83 дюйма.

Оснащение LG OLED evo W6

В базе W6 лежит обновлённая OLED-матрица с рядом компаний LG. Производитель отмечает улучшенную цветопередачу и более стабильное восприятие яркости при просмотре под углом, а также повышение пиковых значений яркости при воспроизведении HDR-контента. По заявлению компании, уровень яркости LG OLED evo W6 в 3,9 раза превышает показатели обычных OLED-матриц.

Модель ориентирована не только на просмотр видеоконтента, но и на игровые сценарии. Телевизор поддерживает частоту обновления до 165 Гц при разрешении 4K, совместимом с технологиями Nvidia G-SYNC и AMD FreeSync Premium, а заявленное время отклика составляет 0,1 мс.

Софт монитора LG OLED evo W6

Работает LG OLED EVO W6 под управлением платформы webOS. Предусмотрена поддержка голосового управления, а также интеграция ИИ-ассистента и дополнительных функций на базе искусственного интеллекта, направленных на упрощение взаимодействия с устройством.

Линейка W обычно адресована юзерам, для которых важны как технические свойства, так и внешний вид. Минимальная толщина панели и отсутствие видимых проводов позволяют использовать W6 не только как телевизор, но и как элемент декора или цифровое арт-холст.

Информация о стоимости и сроках начала продаж LG OLED evo W6 на данный момент не раскрывается.