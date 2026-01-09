  

LG представила ультратонкий OLED evo W6 на CES 2026

09.01.26

LG OLED evo W6

 

На выставке CES 2026 года компания LG продемонстрировала новый премиальный телевизор LG OLED evo W6. Эта модель впервые с 2017 года возвращает концепцию Wallpaper TV и вновь делает акцент на предельно тонком корпусе, рассчитанном на расположение вплотную к стене.

 

Характеристики LG OLED evo W6

 

LG OLED evo W6 спроектирован таким образом, чтобы занимать минимум пространства и зрительно сливаться с поверхностью стены. Толщина панели составляет всего 9 мм, что подчеркивает ориентированность серии на ультратонкий дизайн и аккуратную интеграцию в интерьер.

 

Как и другие флагманские телевизоры LG последних лет, модель использует систему Zero Connect Box. Внешний блок отвечает за передачу изображения и звука на экран по беспроводному каналу, благодаря чему рядом с панелью отсутствуют кабели. На CES 2026 телевизор был показан в двух диагоналях – 77 и 83 дюйма.

 

LG OLED evo W6

 

Оснащение LG OLED evo W6

 

В базе W6 лежит обновлённая OLED-матрица с рядом компаний LG. Производитель отмечает улучшенную цветопередачу и более стабильное восприятие яркости при просмотре под углом, а также повышение пиковых значений яркости при воспроизведении HDR-контента. По заявлению компании, уровень яркости LG OLED evo W6 в 3,9 раза превышает показатели обычных OLED-матриц.

 

Модель ориентирована не только на просмотр видеоконтента, но и на игровые сценарии. Телевизор поддерживает частоту обновления до 165 Гц при разрешении 4K, совместимом с технологиями Nvidia G-SYNC и AMD FreeSync Premium, а заявленное время отклика составляет 0,1 мс.

 

Софт монитора LG OLED evo W6

 

Работает LG OLED EVO W6 под управлением платформы webOS. Предусмотрена поддержка голосового управления, а также интеграция ИИ-ассистента и дополнительных функций на базе искусственного интеллекта, направленных на упрощение взаимодействия с устройством.

 

Линейка W обычно адресована юзерам, для которых важны как технические свойства, так и внешний вид. Минимальная толщина панели и отсутствие видимых проводов позволяют использовать W6 не только как телевизор, но и как элемент декора или цифровое арт-холст.

 

Информация о стоимости и сроках начала продаж LG OLED evo W6 на данный момент не раскрывается.


LG представила ультратонкий OLED evo W6 на CES 2026   
