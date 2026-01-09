LG представила ультратонкий OLED evo W6 на CES 2026   

LG представила ультратонкий OLED evo W6 на CES 202609.01.26
На виставці CES 2026 компанія LG продемонструвала новий преміальний телевізор LG OLED evo W6. Ця модель вперше з 2017 року повертає концепцію Wallpaper TV і знову наголошує на гранично тонкому корпусі, розрахованому на розташування впритул до стіни.
Характеристики LG OLED evo W6
LG OLED evo W6 спроектований таким чином, щоб займати мінімум простору та візуально зливатися з поверхнею стіни. Товщина панелі складає всього 9 мм, що підкреслює орієнтованість серії на ультратонкий дизайн та акуратну інтеграцію в інтер’єр.
Як і інші флагманські телевізори LG останніх років, модель використовує систему Zero Connect Box. Зовнішній блок відповідає за передачу зображення та звуку на екран бездротовим каналом, завдяки чому поряд з панеллю відсутні кабелі. На CES 2026 телевізор був показаний у двох діагоналях – 77 та 83 дюйми.
Обладнання LG OLED evo W6
У основі W6 лежить оновлена OLED-матриця з низкою компаній LG. Виробник відзначає покращену передачу кольорів і більш стабільне сприйняття яскравості при перегляді під кутом, а також підвищення пікових значень яскравості при відтворенні HDR-контенту. За заявою компанії, рівень яскравості LG OLED evo W6 у 3,9 раза перевищує показники звичайних OLED-матриць.
Модель орієнтована не лише перегляд відеоконтенту, а й ігрові сценарії. ТБ підтримує частоту оновлення до 165 Гц при роздільній здатності 4K, сумісному з технологіями Nvidia G-SYNC і AMD FreeSync Premium, а заявлений час відгуку становить 0,1 мс.
Софт монітора LG OLED evo W6
Працює LG OLED EVO W6 під керуванням платформи webOS. Передбачено підтримку голосового управління, а також інтеграцію ІІ-асистента та додаткових функцій на базі штучного інтелекту, спрямованих на спрощення взаємодії з пристроєм.
Лінійка W зазвичай адресована користувачам, котрим важливі як технічні характеристики, і зовнішній вигляд. Мінімальна товщина панелі та відсутність видимих проводів дозволяють використовувати W6 не тільки як телевізор, а й як елемент декору або цифрове арт-полотно.
Інформація про вартість та терміни початку продажів LG OLED evo W6 на даний момент не розкривається.
