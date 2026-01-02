LG представила первый в мире монитор 5K MiniLED с ИИ-апскейлингом, 39” 5K2K OLED и 52” 5K2K   

LG представила первый в мире монитор 5K MiniLED с ИИ-апскейлингом, 39” 5K2K OLED и 52” 5K2K02.01.26
Компания LG после недавнего анонса сенсорного 32-дюймового 4K-монитора с подставкой на колесиках объявила о запуске нового премиального бренда игровых дисплеев UltraGear evo. Официальный дебют линейки запланирован на выставке CES 2026, а ее ключевой идеей стали экраны с разрешением 5K и выше, направленные на сочетание высокой четкости, скорости работы и эффекта погружения. Центральным продуктом новой серии будет 39-дюймовый OLED-монитор формата 5K2K с локальной обработкой изображения на базе искусственного интеллекта.
В LG подчеркивают, что запуск UltraGear evo отражает отказ от традиционных компромиссов в игровых дисплеях. По словам руководителя подразделения Display Business Ли Чун Хвана, компания делает ставку на технологии, позволяющие одновременно обеспечить высокое разрешение, производительность и визуальное качество, в том числе за счет локального ИИ-апскейлинга до уровня 5K.
Характеристики монитора LG UltraGear evo GX9 39GX950B
LG UltraGear evo GX9 с индексом 39GX950B представляет собой изогнутый ультраширокий OLED-монитор с соотношением сторон 21:9, кривизной 1500R и разрешением 5K2K. В устройстве используется технология локального 5K AI Upscaling, которая анализирует видеосигнал и улучшает его до вывода на панель, снижая нагрузку на видеокарту. Кроме того, в набор локальных ИИ-функций входят оптимизация сцены и интеллектуальная обработка звука. Монитор поддерживает два режима работы: при полном разрешении частота обновления добивается 165 Гц, а при понижении разрешения до WFHD — 330 Гц. Заявленное время отзыва составляет 0,03 мс, плотность пикселей — 142 PPI, также присутствует сертификация VESA DisplayHDR True Black 500. Панель выполнена по технологии Primary RGB Tandem OLED, что, по заявлению компании, улучшает яркость, цветопередачу и долговечность. По вертикали экран сопоставим с 32-дюймовыми моделями, но предлагает заметно более широкое поле обзора.
Характеристики монитора LG UltraGear evo G9 27GM950B
Вторая новинка, UltraGear evo GM9 с индексом 27GM950B, стала первым в мире 27-дюймовым монитором с разрешением 5K на базе New MiniLED. Устройство ориентировано на снижение эффекта блуминга и получило 2304 зоны локального затемнения, а также технологию Zero Optical Distance, уменьшающую расстояние между подсветкой и матрицей. Монитор поддерживает те же ИИ-функции, что и 39-дюймовая модель, и также работает в двух режимах: до 165 Гц при разрешении 5K и до 330 Гц при QHD. Время отзыва заявлено на уровне 1 мс, присутствует сертификация VESA DisplayHDR 1000, а пиковая яркость достигает 1250 нит.
Характеристики монитора LG UltraGear evo G9 52G930B
Третьим представителем серии стал UltraGear evo G9 с диагональю 52 дюйма и индексом 52G930B. Это самый крупный игровой монитор формата 5K2K с частотой обновления 240 Гц и кривизной 1000R. По вертикальной высоте он соответствует стандартному 42-дюймовому дисплею с соотношением сторон 16:9, однако за счёт ультраширокого формата 12:9 предлагает рабочее пространство примерно на треть больше, чем у UHD-мониторов. Для этой модели заявлена сертификация VESA DisplayHDR 600, при этом использование ИИ-функций в ней не предусмотрено.
Линейку UltraGear evo LG планирует продемонстрировать на CES 2026, в том числе в зоне Dream Setup и в рамках гоночной симуляции SimCraft, построенной на базе 39GX950B. Одновременно с открытием выставки стартуют и глобальные продажи модели UltraGear GX7 – 27-дюймового QHD OLED-монитора с частотой обновления 540 Гц и экспериментальным режимом 720 Гц при разрешении HD.


