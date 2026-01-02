  

LG представила перший у світі монітор 5K MiniLED з ШІ-апскейлінгом, 39” 5K2K OLED та 52” 5K2K

02.01.26

LG UltraGear evo GX9

 

Компанія LG після недавнього анонсу сенсорного 32-дюймового 4K-монітора з підставкою на коліщатках оголосила про запуск нового преміального бренду ігрових дисплеїв UltraGear evo. Офіційний дебют лінійки запланований на виставці CES 2026, а її ключовою ідеєю стали екрани з роздільною здатністю 5K та вище, спрямовані на поєднання високої чіткості, швидкості роботи та ефекту занурення. Центральним продуктом нової серії буде 39-дюймовий OLED-монітор формату 5K2K із локальною обробкою зображення на базі штучного інтелекту.

 

LG підкреслюють, що запуск UltraGear evo відображає відмову від традиційних компромісів в ігрових дисплеях. За словами керівника підрозділу Display Business Лі Чун Хвана, компанія робить ставку на технології, що дозволяють одночасно забезпечити високу роздільну здатність, продуктивність та візуальну якість, у тому числі за рахунок локального ІІ-апскейлінгу до рівня 5K.

 

Характеристики монітора LG UltraGear evo GX9 39GX950B

 

LG UltraGear evo GX9 з індексом 39GX950B являє собою вигнутий ультраширокий OLED-монітор із співвідношенням сторін 21:9, кривизною 1500R та роздільною здатністю 5K2K. У пристрої використовується технологія локального 5K AI Upscaling, яка аналізує відеосигнал та покращує його до виведення на панель, знижуючи навантаження на відеокарту. Крім того, набір локальних ІІ-функцій входять оптимізація сцени та інтелектуальна обробка звуку. Монітор підтримує два режими роботи: при повній роздільній здатності частота оновлення досягає 165 Гц, а при зниженні роздільної здатності до WFHD – 330 Гц. Заявлений час відкликання становить 0,03 мс, щільність пікселів – 142 PPI, також є сертифікація VESA DisplayHDR True Black 500. Панель виконана за технологією Primary RGB Tandem OLED, що, за заявою компанії, покращує яскравість, кольоропередачу і довговічність. По вертикалі екран можна порівняти з 32-дюймовими моделями, але пропонує помітно ширше поле огляду.

 

Характеристики монітора LG UltraGear evo G9 27GM950B

 

Друга новинка, UltraGear evo GM9 з індексом 27GM950B, стала першим у світі 27-дюймовим монітором із роздільною здатністю 5K на базі New MiniLED. Пристрій орієнтований на зниження ефекту блумінгу і отримав 2304 зони локального затемнення, а також технологію Zero Optical Distance, що зменшує відстань між підсвічуванням та матрицею. Монітор підтримує ті ж ІІ-функції, що і 39-дюймова модель, а також працює у двох режимах: до 165 Гц при роздільній здатності 5K і до 330 Гц при QHD. Час відкликання заявлено на рівні 1 мс, є сертифікація VESA DisplayHDR 1000, а пікова яскравість досягає 1250 нит.

 

Характеристики монітора LG UltraGear evo G9 52G930B

 

Третім представником серії став UltraGear evo G9 з діагоналлю 52 дюйми та індексом 52G930B. Це найбільший ігровий монітор формату 5K2K із частотою оновлення 240 Гц та кривизною 1000R. По вертикальній висоті він відповідає стандартному 42-дюймовому дисплею зі співвідношенням сторін 16:9, проте за рахунок ультраширокого формату 12:9 пропонує робочий простір приблизно на третину більше, ніж у моніторів UHD. Для цієї моделі заявлено сертифікацію VESA DisplayHDR 600, при цьому використання ІІ-функцій в ній не передбачено.

 

Лінійку UltraGear evo LG планує продемонструвати на CES 2026, у тому числі в зоні Dream Setup та в рамках гоночної симуляції SimCraft, побудованої на базі 39GX950B. Одночасно з відкриттям виставки стартують і глобальні продажі моделі UltraGear GX7 – 27-дюймового QHD OLED-монітора з частотою оновлення 540 Гц та експериментальним режимом 720 Гц при роздільній здатності HD.


