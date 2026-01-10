LG CLOiD — робот для домашних задач и умного дома

Компания LG Electronics представила на выставке CES 2026 одну из самых масштабных разработок в сфере бытовой робототехники – домашнего робота LG CLOiD, предназначенного для выполнения повседневных задач и управления экосистемой умного дома. Устройство стало частью новой концепции LG под названием Zero Labor Home, в рамках которой рутинные домашние обязанности переводятся на роботов и интеллектуальные системы.

LG CLOiD опирается на сочетание алгоритмов искусственного интеллекта, технологий компьютерного зрения и глубокой интеграции с экосистемой LG ThinQ. Это дозволяет работу делать бытовые операции без конкретного роли человека. В ходе демонстраций на CES устройство показывало работу с холодильником, приготовление простого завтрака, запуск стиральной и посудомоечной машины, а также сортировку и аккуратное складывание одежды после сушки. Подобные сценарии иллюстрируют способность системы анализировать повседневные привычки пользователей и точно взаимодействовать с подключенной бытовой техникой.

Конструктивно LG CLOiD представляет собой подвижный корпус с манипуляторами, установленный на мобильной платформе с автономной навигацией. Робот оснащён двумя руками с семью степенями свободы каждая, что обеспечивает уровень гибкости, близкий к человеческому. Пять независимых пальцев на каждой руке позволяют аккуратно удерживать предметы разного размера и формы. Наклоняемый торс упрощает работу с объектами, расположенными как на полу, так и на уровне столешниц, а колесная база обеспечивает устойчивость и безопасное перемещение, что особенно важно для жилых помещений, где есть дети или домашние животные.

В верхней части корпуса расположены вычислительный модуль, дисплей и динамики, а также камеры и набор датчиков. Робот оснащен голосовым генеративным ИИ, благодаря чему он может выступать центральным хабом для управления умным домом. Кроме того, система поддерживает голосовое взаимодействие с пользователями, распознает эмоциональные состояния и со временем адаптируется к привычкам конкретной семьи.