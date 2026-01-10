 

LG CLOiD – робот для домашніх завдань та розумного будинку

10.01.26

LG CLOiD

 

Компанія LG Electronics представила на виставці CES 2026 одну з наймасштабніших розробок у сфері побутової робототехніки – домашнього робота LG CLOiD, призначеного для виконання повсякденних завдань та керування екосистемою розумного будинку. Пристрій став частиною нової концепції LG під назвою Zero Labor Home, в рамках якої рутинні домашні обов’язки перекладаються на роботів та інтелектуальні системи.

 

LG CLOiD спирається на поєднання алгоритмів штучного інтелекту, технологій комп’ютерного зору та глибокої інтеграції з екосистемою LG ThinQ. Це дозволяє роботу виконувати побутові операції без конкретної участі людини. У ході демонстрацій на CES пристрій показував роботу з холодильником, приготування простого сніданку, запуск пральної та посудомийної машини, а також сортування та акуратне складання одягу після сушіння. Подібні сценарії ілюструють здатність системи аналізувати повсякденні звички користувачів та точно взаємодіяти із підключеною побутовою технікою.

 

Конструктивно LG CLOiD є рухомим корпусом з маніпуляторами, встановленим на мобільній платформі з автономною навігацією. Робот оснащений двома руками з сімома ступенями свободи кожна, що забезпечує рівень гнучкості, близький до людського. П’ять незалежних пальців на кожній руці дозволяють акуратно утримувати предмети різного розміру та форми. Торс, що нахиляється, спрощує роботу з об’єктами, розташованими як на підлозі, так і на рівні стільниць, а колісна база забезпечує стійкість і безпечне переміщення, що особливо важливо для житлових приміщень, де є діти або домашні тварини.

 

У верхній частині корпусу розташовані обчислювальний модуль, дисплей та динаміки, а також камери та набір датчиків. Робот оснащений генеративним голосовим ІІ, завдяки чому він може виступати центральним хабом для управління розумним будинком. Крім того, система підтримує голосову взаємодію з користувачами, розпізнає емоційні стани та згодом адаптується до звичок конкретної родини.


