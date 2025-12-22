Lenovo показала экспериментальный ноутбук Legion Pro Rollable с разворачивающимся экраном   

Lenovo показала экспериментальный ноутбук Legion Pro Rollable с разворачивающимся экраном22.12.25
Издание Windows Latest опубликовало новые подробности о Lenovo Legion Pro Rollable — концептуальном игровом ноутбуке, который Lenovo впервые покажет публично на CES 2026 в Лас-Вегасе. Устройство позиционируют не только как демонстрацию технологий, но и с максимально мощными компонентами.
Концепт базируется на платформе Legion Pro 7i и ориентирован на часто путешествующих киберспортсменов. Ключевая особенность – горизонтально раздвижной OLED-дисплей PureSight: в обычном режиме это 16 дюймов, но с помощью механизма с двумя моторами экран плавно расширяется до 21,5 или 24 дюймов. По данным источников, панель выдвигается равномерно по бокам, без вибраций и складок, а сам механизм работает тихо и рассчитан на длительное использование.
В плане «железа» Lenovo не пошла на компромиссы: концепт оснастят видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 и топовым процессором линейки Intel Core Ultra, точную модель которого пока не называют. Ноутбук также активно использует ШИ-возможности через Lenovo AI Engine+, что помогает с адаптацией производительности, ориентацией в игровых сценах и тренировками, не вмешиваясь непосредственно в геймплей.
CES 2026 станет первой и пока единственной подтвержденной площадкой для показа Legion Pro Rollable. Lenovo подчеркивает, что это концепт, и решение о серийном выпуске пока не принято.
