  

Lenovo показала експериментальний ноутбук Legion Pro Rollable з екраном, що розгортається

22.12.25

Lenovo Legion Pro Rollable

 

Видання Windows Latest опублікувало нові подробиці про Lenovo Legion Pro Rollable – концептуальний ігровий ноутбук, який Lenovo вперше покаже публічно на CES 2026 у Лас-Вегасі. Пристрій позиціонують не тільки як демонстрацію технологій, але й максимально потужні компоненти.

 

Концепт базується на платформі Legion Pro 7i і орієнтований на кіберспортсменів, що часто подорожують. Ключова особливість – горизонтально розсувний OLED-дисплей PureSight: у звичайному режимі це 16 дюймів, але за допомогою механізму із двома моторами екран плавно розширюється до 21,5 або 24 дюймів. За даними джерел, панель висувається рівномірно з обох боків, без вібрацій і складок, а сам механізм працює тихо і розрахований на тривале використання.

 

Lenovo Legion Pro Rollable

 

У плані заліза Lenovo не пішла на компроміси: концепт оснастять відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5090 і топовим процесором лінійки Intel Core Ultra, точну модель якого поки не називають. Ноутбук також активно використовує ШІ-можливості через Lenovo AI Engine+, що допомагає з адаптацією продуктивності, орієнтацією в ігрових сценах та тренуваннями без втручання безпосередньо в геймплей.

 

CES 2026 стане першим і поки що єдиним підтвердженим майданчиком для показу Legion Pro Rollable. Lenovo підкреслює, що це концепт, і рішення про серійний випуск поки що не прийнято.


