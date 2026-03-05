Lenovo на MWC 2026: обнволенные ThinkPad T14 Gen 7, T16 Gen 5 и X13 Detachable с Intel Core Ultra

На выставке Mobile World Congress 2026 в Барселоне компания Lenovo представила обновлённую линейку ThinkPad для корпоративного сегмента. В список вошли новые модели серии T, трансформеры и планшеты.

ThinkPad T14 Gen 7 и T16 Gen 5

Lenovo ThinkPad T14 Gen 7 и ThinkPad T16 Gen 5 стартуют от $1800. Они оснащаются процессорами Intel Core Ultra Series 3 с поддержкой vPro либо AMD Ryzen AI Pro 400 Series.

Lenovo заявляет о максимальной оценке ремонтопригодности — 10 из 10 по версии iFixit. Среди обновлений — опциональная 5-МП камера с поддержкой computer vision и vHDR, доработанная акустика и новый цвет корпуса Cosmic Blue.

ThinkPad T14s и трансформер 2-в-1

Облегчённый ThinkPad T14s Gen 7 весит 1,1 кг и позиционируется как самая лёгкая модель T-серии. Начальная цена — от $1900.

Также представлен ThinkPad T14s 2 in 1 Gen 2 с шарниром на 360 градусов. Устройство получило встроенный отсек для стилуса, расположенный над дисплеем. Цена — от $1850.

Планшеты и гибридные устройства

Модель ThinkPad X13 Detachable позиционируется как альтернатива Surface Pro. Планшет оснащён 13-дюймовым дисплеем с яркостью до 500 нит, процессорами Intel Core Ultra Series 3 и поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти. Предусмотрены два порта Thunderbolt 4.

Клавиатура получила полноразмерные клавиши с ходом 1,5 мм. Стилус хранится и заряжается в отдельном слоте. Поставки запланированы на третий квартал 2026 года, цена — от $2000.

Кроме того, компания показала защищённый Android-планшет ThinkTab X11 на базе Snapdragon 7s Gen 3. Устройство сертифицировано по стандарту MIL-STD-810H и будет стоить от $500.

В линейке также появился ThinkBook 14 2 in 1 Gen 6 с поддержкой до 32 ГБ оперативной памяти. Его стартовая цена составляет $1754.

Большинство представленных устройств поступят в продажу во втором квартале 2026 года.