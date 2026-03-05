  

Lenovo на MWC 2026: обнволенные ThinkPad T14 Gen 7, T16 Gen 5 и X13 Detachable с Intel Core Ultra

05.03.26

Lenovo ThinkTab X11 2026

 

На выставке Mobile World Congress 2026 в Барселоне компания Lenovo представила обновлённую линейку ThinkPad для корпоративного сегмента. В список вошли новые модели серии T, трансформеры и планшеты.

 

ThinkPad T14 Gen 7 и T16 Gen 5

 

Lenovo ThinkPad T14 Gen 7 и ThinkPad T16 Gen 5 стартуют от $1800. Они оснащаются процессорами Intel Core Ultra Series 3 с поддержкой vPro либо AMD Ryzen AI Pro 400 Series.

 

Lenovo заявляет о максимальной оценке ремонтопригодности — 10 из 10 по версии iFixit. Среди обновлений — опциональная 5-МП камера с поддержкой computer vision и vHDR, доработанная акустика и новый цвет корпуса Cosmic Blue.

 

ThinkPad T14s и трансформер 2-в-1

 

Lenovo ThinkPad T14 Gen 7 2026 1

 

Облегчённый ThinkPad T14s Gen 7 весит 1,1 кг и позиционируется как самая лёгкая модель T-серии. Начальная цена — от $1900.

 

Также представлен ThinkPad T14s 2 in 1 Gen 2 с шарниром на 360 градусов. Устройство получило встроенный отсек для стилуса, расположенный над дисплеем. Цена — от $1850.

 

Планшеты и гибридные устройства

Модель ThinkPad X13 Detachable позиционируется как альтернатива Surface Pro. Планшет оснащён 13-дюймовым дисплеем с яркостью до 500 нит, процессорами Intel Core Ultra Series 3 и поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти. Предусмотрены два порта Thunderbolt 4.

 

Клавиатура получила полноразмерные клавиши с ходом 1,5 мм. Стилус хранится и заряжается в отдельном слоте. Поставки запланированы на третий квартал 2026 года, цена — от $2000.

 

Кроме того, компания показала защищённый Android-планшет ThinkTab X11 на базе Snapdragon 7s Gen 3. Устройство сертифицировано по стандарту MIL-STD-810H и будет стоить от $500.

 

В линейке также появился ThinkBook 14 2 in 1 Gen 6 с поддержкой до 32 ГБ оперативной памяти. Его стартовая цена составляет $1754.

 

Большинство представленных устройств поступят в продажу во втором квартале 2026 года.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
934
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

02.03.26
Обзор ноутбука Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G): универсальный и симпатичный
views
63
comments 0
Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G)

Acer Nitro Lite 16 2025 модельного года получила интересный дизайн корпуса, геймерские акценты и проверенные компоненты. Расскажем про его возможности подробнее

02.03.26 | 05.23
Обзор ноутбука Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G): универсальный и симпатичный
23.02.26 | 05.48
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
17.02.26 | 22.00
Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго
02.02.26 | 05.04
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
26.01.26 | 05.05
Источники автономного питания для дома: инверторы, аккумуляторы, солнечные панели
29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
05.03.26 | 13.06
Lenovo на MWC 2026: обнволенные ThinkPad T14 Gen 7, T16 Gen 5 и X13 Detachable с Intel Core Ultra   
Lenovo ThinkTab X11 2026

На выставке Mobile World Congress 2026 в Барселоне компания Lenovo представила обновлённую линейку ThinkPad для корпоративного сегмента

05.03.26 | 11.49
Apple Studio Display XDR 2026 получил профессиональный HDR экран разрешением 5K    
Apple Studio Display XDR 2026

В основе Apple Studio Display XDR— 27-дюймовая панель 5K Retina XDR с mini-LED-подсветкой и 2304 зонами локального затемнения.

05.03.26 | 13.06
Lenovo на MWC 2026: обнволенные ThinkPad T14 Gen 7, T16 Gen 5 и X13 Detachable с Intel Core Ultra
05.03.26 | 11.49
Apple Studio Display XDR 2026 получил профессиональный HDR экран разрешением 5K
05.03.26 | 10.08
Представлен раскладной смартфон Honor Magic V6 на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5
05.03.26 | 07.20
IDC: Кризис памяти обвалит рынок смартфонов и исключит выпуск моделей за $100
04.03.26 | 20.39
Украинская DeViro представила новый дрон-перехватчик SOKYRA
04.03.26 | 20.33
Представлен Apple MacBook Air 2026 на базе чипа M5 — вчетверо мощнее, с SSD на 512 ГБ
04.03.26 | 18.41
XGMI Z6X — проектор для просмотра кино на потолке
04.03.26 | 15.50
MWC 2026: Honor Robot Phone — смартфон с подвижной внешней камерой
04.03.26 | 14.26
Представлены процессоры Apple M5 Pro и Apple M5 Max — прирост быстродействия до 30%
04.03.26 | 13.42
Число пользователей Starlink в Украине может вырасти до 12 миллионов к 2026 году
04.03.26 | 13.08
Представлен Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition 11-го поколения на MWC 2026
04.03.26 | 10.15
Xiaomi представила 6 мониторов стоимостью $70 — $290
04.03.26 | 07.12
Paramount купила Warner Bros. за $110 млрд
03.03.26 | 19.28
Baseus EnerFill FC41 — павербанк на 100 Вт со встроенными кабелями USB-C
03.03.26 | 17.19
Смартфоны Samsung получат поддержку спутниковой связи по всему миру