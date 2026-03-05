  

Lenovo на MWC 2026: оновлені ThinkPad T14 Gen 7, T16 Gen 5 і X13 Detachable з Intel Core Ultra

05.03.26

Lenovo ThinkTab X11 2026

 

На виставці Mobile World Congress 2026 у Барселоні компанія Lenovo представила оновлену лінійку ThinkPad для корпоративного сегменту. До списку увійшли нові моделі серії T, трансформери та планшети.

 

ThinkPad T14 Gen 7 та T16 Gen 5

 

Lenovo ThinkPad T14 Gen 7 та ThinkPad T16 Gen 5 стартують від $1800. Вони оснащуються процесорами Intel Core Ultra Series 3 за допомогою vPro або AMD Ryzen AI Pro 400 Series.

 

Lenovo заявляє про максимальну оцінку ремонтопридатності – 10 із 10 за версією iFixit. Серед оновлень – опціональна 5-МП камера з підтримкою computer vision та vHDR, доопрацьована акустика та новий колір корпусу Cosmic Blue.

 

ThinkPad T14s та трансформер 2-в-1

 

Lenovo ThinkPad T14 Gen 7 2026 1

 

Полегшений ThinkPad T14s Gen 7 важить 1,1 кг та позиціонується як найлегша модель T-серії. Початкова ціна – від $1900.

 

Також представлений ThinkPad T14s 2 in 1 Gen 2 із шарніром на 360 градусів. Пристрій отримав вбудований відсік для стілус, розташований над дисплеєм. Ціна – від $1850.

 

Планшети та гібридні пристрої

Модель ThinkPad X13 Detachable позиціонується як альтернатива Surface Pro. Планшет оснащений 13-дюймовим дисплеєм з яскравістю до 500 ніт, процесорами Intel Core Ultra Series 3 та підтримує до 64 ГБ оперативної пам’яті. Передбачено два порти Thunderbolt 4.

 

Клавіатура отримала повнорозмірні кнопки з ходом 1,5 мм. Стилус зберігається та заряджається в окремому слоті. Постачання заплановано на третій квартал 2026 року, ціна — від $2000.

 

Крім того, компанія показала захищений Android-планшет ThinkTab X11 на базі Snapdragon 7s Gen 3. Пристрій сертифікований за стандартом MIL-STD-810H і коштуватиме від $500.

 

У лінійці також з’явився ThinkBook 142 in 1 Gen 6 з підтримкою до 32 ГБ оперативної пам’яті. Його стартова ціна складає $1754.

 

Більшість представлених пристроїв надійдуть у продаж у другому кварталі 2026 року.


