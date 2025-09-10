Новая консоль Lenovo Legion Go 2 получила AMD Ryzen Z2 Extreme и дисплей OLED 144 Гц

Компания Lenovo официально анонсировала второе поколение своей игровой консоли — Legion Go 2, которое получило ряд заметных изменений.

Главное обновление Lenovo Legion Go 2 касается экрана: теперь это 8,8-дюймовая OLED-панель с разрешением 1920×1200 пикселей, частотой 144 Гц и поддержкой VRR. Дисплей сертифицирован по стандарту VESA TrueBlack 1000, обеспечивает яркость до 500 нит и охват 97% цветового пространства DCI-P3.

В основе портативной консоли Lenovo Legion Go 2— процессор AMD Ryzen Z2 Extreme с графикой Radeon 890M. Консоль оснащена 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8000 и SSD-накопителем на 2 ТБ (PCIe 4.0). Аккумулятор ёмкостью 74 Вт·ч поддерживает быструю зарядку до 65 Вт и значительно превосходит по автономности первую модель.

Особое внимание уделили съёмным контроллерам TrueStrike. Lenovo обещает улучшенную эргономику, более удобное расположение кнопок и плавное управление. Джойстики теперь построены на датчиках Холла, что исключает эффект дрифта, а также добавлены переработанный D-Pad и три программируемые кнопки. Контроллеры сохранили совместимость с первой Legion Go и режим мыши.

Набор интерфейсов включает два порта USB-C (USB4, DisplayPort 2.0, Power Delivery 3.0), слот для microSD, 3,5-мм аудиоразъём, а также кнопку питания со сканером отпечатков пальцев. Вес консоли составляет 920 г с контроллерами и 710 г без них. В Европе Lenovo Legion Go 2 поступит в продажу в сентябре по цене от €999.