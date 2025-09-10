Нова консоль Lenovo Legion Go 2 отримала AMD Ryzen Z2 Extreme та дисплей OLED 144 Гц10.09.25
Компанія Lenovo офіційно анонсувала друге покоління своєї ігрової консолі — Legion Go 2, яке набуло низки помітних змін.
Головне оновлення Lenovo Legion Go 2 стосується екрану: тепер це 8,8-дюймова OLED-панель з роздільною здатністю 1920х1200 пікселів, частотою 144 Гц і підтримкою VRR. Дисплей сертифікований за стандартом VESA TrueBlack 1000, забезпечує яскравість до 500 ниток та охоплення 97% колірного простору DCI-P3.
В основі портативної консолі Lenovo Legion Go 2 процесор AMD Ryzen Z2 Extreme з графікою Radeon 890M. Консоль оснащена 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X-8000 та SSD-накопичувачем на 2 ТБ (PCIe 4.0). Акумулятор ємністю 74 Вт год підтримує швидку зарядку до 65 Вт і значно перевершує по автономності першу модель.
Особливу увагу приділили знімним контролерам TrueStrike. Lenovo обіцяє покращену ергономіку, зручніше розташування кнопок та плавне керування. Джойстики тепер побудовані на датчиках Холла, що унеможливлює ефект дрифту, а також додані перероблений D-Pad і три програмовані кнопки. Контролери зберегли сумісність із першою Legion Go та режим миші.
Набір інтерфейсів включає два порти USB-C (USB4, DisplayPort 2.0, Power Delivery 3.0), слот для microSD, 3,5 мм аудіороз’єм, а також кнопку живлення зі сканером відбитків пальців. Вага консолі становить 920 г з контролерами та 710 г без них. У Європі Lenovo Legion Go 2 надійде у продаж у вересні за ціною від 999 євро.
