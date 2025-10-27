Lenovo анонсировала новый турнир по CS2 среди любителей с призовым фондом 50 000 гривен27.10.25
В рамках серии турниров по CS2 – “Legion CS2 Series 2025” при поддержке компании Lenovo, состоится четвертый турнир серии, в котором принимают участие украинские киберспортсмены-любители – Legion New Hope Cup 2. В финальной части турнира команды объединятся в борьбе за призовой фонд в 50 000 грн. Формат проведения — полностью онлайн, участие в турнире бесплатное. Все правила доступны по ссылке, обнародованной организаторами.
Целью проведения Legion New Hope Cup 2 объявлена поддержка развития украинского киберспортивного сообщества. Турнир предоставляет любительским командам и игрокам, стремящимся войти в рейтинг HLTV, возможность получить необходимую практику и соревновательный опыт. В Lenovo отмечают, что увеличение числа украинских игроков на мировых аренах рассматривается как стратегическая цель.
В компании подчеркнули, что украинская сцена демонстрирует высокий потенциал, потому важно создавать условия для дальнейшего развития. Соревнования, тренировочный процесс и опыт на официальных турнирах рассматриваются как инструменты, способные обеспечить переход локальных результатов на международный уровень.
Первый этап квалификаций состоится 1 и 2 ноября, второй – 3 и 4 ноября. В формате открытых квалификаций предусмотрены четыре этапа Single Elimination BO1, которые продлятся до стадии четвертьфиналов. Четвертьфинальные матчи каждой сетки проводятся в формате BO3.
Play-off с участием восьми команд будет также проходить в формате Single Elimination BO3. Победитель финала будет определяться в серии BO5. Стадия плей-офф запланирована на 8 ноября, финальный матч — на 9 ноября.
Призовой фонд распределяется следующим образом
• первое место – 20 000 гривен
• второе место — 10 000 гривен
• третье и четвертое места – по 5 000 гривен
• пятые-восьми места — по 2 500 гривен
Для участия необходимо присоединиться к турниру на платформе FaceIT и заполнить соответствующую форму: отдельно для команд и игроков, ищущих состав.
Организаторы предостерегают, что участники без команды могут принять участие только в случае формирования полноценного состава до момента закрытия регистрации. Дополнительная информация приведена в формах, доступных на странице турнира.
Организаторы Legion New Hope Cup 2 определили четкие ограничения на участие в соревнованиях, ориентируясь исключительно на любительскую аудиторию. В турнире не допускаются профессиональные игроки с действующими контрактами или устными договоренностями с киберспортивными клубами, а также пользователи с 10 уровнем ELO в рейтинговой системе платформы FaceIT.
