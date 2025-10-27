Lenovo анонсувала новий турнір з CS2 серед любителів із призовим фондом 50 000 грн27.10.25
У рамках серії турнірів з CS2 – “Legion CS2 Series 2025” за підтримки компанії Lenovo, відбудеться четвертий турнір серії, в якому беруть участь українські кіберспортсмени-аматори – Legion New Hope Cup 2. У фінальній частині турніру команди об’єднаються у боротьбі за призовий фонд у грн.Формат проведення – повністю онлайн, участь у турнірі безкоштовна. Всі правила доступні за посилання, оприлюднене організаторами.
Метою проведення Legion New Hope Cup 2 оголошено підтримку розвитку української кіберспортивної спільноти. Турнір надає аматорським командам та гравцям, які прагнуть увійти до рейтингу HLTV, можливість отримати необхідну практику та змагальний досвід. У Lenovo зазначають, що збільшення кількості українських гравців на світових аренах розглядається як стратегічна мета.
У компанії наголосили, що українська сцена демонструє високий потенціал, тому важливо створювати умови для подальшого розвитку. Змагання, тренувальний процес та досвід на офіційних турнірах розглядаються як інструменти, здатні забезпечити перехід локальних результатів на міжнародний рівень.
Перший етап кваліфікацій відбудеться 1 та 2 листопада, другий – 3 та 4 листопада. У форматі відкритих кваліфікацій передбачено чотири етапи Single Elimination BO1, які триватимуть до стадії чвертьфіналів. Чвертьфінальні матчі кожної сітки проводять у форматі BO3.
Play-off за участю восьми команд також проходитиме у форматі Single Elimination BO3. Переможець фіналу визначатиметься у серії BO5. Стадію плей-офф заплановано на 8 листопада, фінальний матч – на 9 листопада.
Призовий фонд розподіляється таким чином
• перше місце – 20 000 гривень
• друге місце – 10 000 гривень
• третє та четверте місця – по 5 000 гривень
• п’яті-восьми місця – по 2 500 гривень
Для участі необхідно приєднатися до турніру на платформі FaceIT та заповнити відповідну форму: окремо для команд та гравців, які шукають склад.
Організатори застерігають, що учасники без команди можуть брати участь лише у разі формування повноцінного складу до моменту закриття реєстрації. Додаткову інформацію наведено у формах, доступних на сторінці турніру.
Організатори Legion New Hope Cup 2 визначили чіткі обмеження на участь у змаганнях, орієнтуючись виключно на аматорську аудиторію. У турнірі не допускаються професійні гравці з чинними контрактами або усними домовленостями з кіберспортивними клубами, а також користувачі з 10 рівнем ELO у рейтинговій системі платформи FaceIT.
