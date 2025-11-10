Lego представила первый набор по мотивам Star Trek — USS Enterprise NCC-1701-D

Компания Lego официально представила свой первый набор, созданный по мотивам культового сериала Star Trek: The Next Generation. Центральным элементом стал подробный макет звездолета USS Enterprise NCC-1701-D, ставший одним из известнейших символов научной фантастики.

Модель состоит из 3600 деталей и воспроизводит все ключевые элементы корабля, включая отсоединяемую командную тарелку, два варп-двигателя с красными и синими акцентами и открывающий ангар для шаттлов. Конструкция устанавливается на наклонную подставку с табличкой, содержащей историческую информацию о корабле — дате первого запуска и месте его создания.

Набор Lego USS Enterprise NCC-1701-D поступит в продажу 28 ноября в фирменных магазинах и на официальном сайте компании по цене $399. До 1 декабря покупатели получат бонус – дополнительный комплект Type-15 Shuttlepod. В набор также входит девять минифигурок, каждая из которых оснащена фирменными аксессуарами из сериала.

Запуск серии по мотивам Star Trek стал историческим шагом для Lego. У компании уже было длительное и успешное сотрудничество с франшизой Star Wars, которая в свое время помогла бренду преодолеть финансовый кризис 1990-х. Теперь Lego расширяет свою вселенную в направлении другой легендарной саги, что, несомненно, заинтересует фанатов научной фантастики по всему миру.