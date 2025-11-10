Lego представила перший набір за мотивами Star Trek – USS Enterprise NCC-1701-D10.11.25
Компанія Lego офіційно презентувала свій перший набір, створений за мотивами культового серіалу Star Trek: The Next Generation. Центральним елементом став докладний макет зорельоту USS Enterprise NCC-1701-D, який став одним із найвідоміших символів наукової фантастики.
Модель складається з 3600 деталей і відтворює всі ключові елементи корабля, включаючи командну тарілку, що від’єднується, два варп-двигуни з червоними і синіми акцентами і відкриваючий ангар для шатлів. Конструкція встановлюється на похилий підставку з табличкою, що містить історичну інформацію про корабель – дату першого запуску та місце його створення.
Набір Lego USS Enterprise NCC-1701-D надійде у продаж 28 листопада у фірмових магазинах та на офіційному сайті компанії за ціною $399. До 1 грудня покупці отримають бонус – додатковий комплект Type-15 Shuttlepod. У набір також входить дев’ять мініфігурок, кожна з яких оснащена фірмовими аксесуарами серіалу.
Запуск серії за мотивами Star Trek став історичним кроком для Lego. Компанія вже мала тривалу та успішну співпрацю з франшизою Star Wars, яка свого часу допомогла бренду подолати фінансову кризу 1990-х. Тепер Lego розширює свій всесвіт у напрямку іншої легендарної саги, що, безперечно, зацікавить фанатів наукової фантастики по всьому світу.
