LEGO представила набор с финальной битвой из игры The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Компания LEGO представила новый конструктор, созданный по мотивам знаменитой игровой серии The Legend of Zelda.

На этот раз набор воспроизводит ключевую сцену из Ocarina of Time — легендарной игры 1998 года, которая до сих пор остаётся самым высоко оценённым тайтлом в истории агрегатора Metacritic.

Что известно о наборе

Набор под номером 77093 состоит из 1003 деталей и позволяет собрать сцену финального сражения Линка с Ганоном в руинах замка злодея.

Размеры готовой экспозиции составляют 17 × 29 см. Примечательно, что в конструкции предусмотрен интерактивный элемент: при нажатии на него руины замка раскрываются, а из-под обломков поднимается Ганон в облике монстра.

Минифигурки и детали

В комплект LEGO The Legend of Zelda: The Final Battle входят минифигурки Линка, Зельды и Ганондорфа, а также крупная сборная фигура Ганона в форме монстра и фея Нави. Линка можно вооружить легендарным Мастер-мечом и Хайлийским щитом, а также Мегатонным молотом.

Набор LEGO The Legend of Zelda: The Final Battle поступит в продажу 1 марта 2026 года по цене $130.