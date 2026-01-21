LEGO представила набор с финальной битвой из игры The Legend of Zelda: Ocarina of Time

21.01.26

Lego The Legend of Zelda

 

Компания LEGO представила новый конструктор, созданный по мотивам знаменитой игровой серии The Legend of Zelda.

 

На этот раз набор воспроизводит ключевую сцену из Ocarina of Time — легендарной игры 1998 года, которая до сих пор остаётся самым высоко оценённым тайтлом в истории агрегатора Metacritic.

 

Что известно о наборе

 

Набор под номером 77093 состоит из 1003 деталей и позволяет собрать сцену финального сражения Линка с Ганоном в руинах замка злодея.

 

Размеры готовой экспозиции составляют 17 × 29 см. Примечательно, что в конструкции предусмотрен интерактивный элемент: при нажатии на него руины замка раскрываются, а из-под обломков поднимается Ганон в облике монстра.

 

Минифигурки и детали

 

В комплект LEGO The Legend of Zelda: The Final Battle входят минифигурки Линка, Зельды и Ганондорфа, а также крупная сборная фигура Ганона в форме монстра и фея Нави. Линка можно вооружить легендарным Мастер-мечом и Хайлийским щитом, а также Мегатонным молотом.

 

Набор LEGO The Legend of Zelda: The Final Battle поступит в продажу 1 марта 2026 года по цене $130.


