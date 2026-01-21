LEGO представила набір із фінальною битвою з гри The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Компанія LEGO представила новий конструктор, створений за мотивами славнозвісної ігрової серії The Legend of Zelda.

Цього разу набір відтворює ключову сцену з Ocarina of Time — легендарної гри 1998 року, яка досі залишається найоціненішим тайтлом в історії агрегатора Metacritic.

Що відомо про набір

Набір під номером 77093 складається з 1003 деталей та дозволяє зібрати сцену фінальної битви Лінка з Ганоном у руїнах замку лиходія.

Розміри готової експозиції складають 17 × 29 см. Примітно, що в конструкції передбачений інтерактивний елемент: при натисканні на нього руїни замку розкриваються, а з-під уламків піднімається Ганон у вигляді монстра.

Мініфігурки та деталі

У комплект LEGO The Legend of Zelda: The Final Battle входять мініфігурки Лінка, Зельди та Ганондорфа, а також велика збірна фігура Ганона у формі монстра та фея Наві. Лінку можна озброїти легендарним Майстер-мечем та Хайлійським щитом, а також Мегатонним молотом.

Набір LEGO The Legend of Zelda: The Final Battle надійде у продаж 1 березня 2026 року за ціною $130.