LEGO представила набір із фінальною битвою з гри The Legend of Zelda: Ocarina of Time

LEGO представила набір із фінальною битвою з гри The Legend of Zelda: Ocarina of Time21.01.26
Компанія LEGO представила новий конструктор, створений за мотивами славнозвісної ігрової серії The Legend of Zelda.
Цього разу набір відтворює ключову сцену з Ocarina of Time — легендарної гри 1998 року, яка досі залишається найоціненішим тайтлом в історії агрегатора Metacritic.
Що відомо про набір
Набір під номером 77093 складається з 1003 деталей та дозволяє зібрати сцену фінальної битви Лінка з Ганоном у руїнах замку лиходія.
Розміри готової експозиції складають 17 × 29 см. Примітно, що в конструкції передбачений інтерактивний елемент: при натисканні на нього руїни замку розкриваються, а з-під уламків піднімається Ганон у вигляді монстра.
Мініфігурки та деталі
У комплект LEGO The Legend of Zelda: The Final Battle входять мініфігурки Лінка, Зельди та Ганондорфа, а також велика збірна фігура Ганона у формі монстра та фея Наві. Лінку можна озброїти легендарним Майстер-мечем та Хайлійським щитом, а також Мегатонним молотом.
Набір LEGO The Legend of Zelda: The Final Battle надійде у продаж 1 березня 2026 року за ціною $130.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Традиційно щороку наша редакція підбиває підсумки. Найкращі пристрої за версією редакції ми показали нещодавно. Тепер настав час розповісти про топу новин сайту hi-tech.ua у 2025 році.
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
LEGO представила набір із фінальною битвою з гри The Legend of Zelda: Ocarina of Time Lego
Компанія LEGO представила новий конструктор, створений за мотивами славнозвісної ігрової серії The Legend of Zelda.
Стартували передзамовлення на смартфони Oppo Reno15 Oppo смартфон
Компанія OPPO AED Україна оголосила про старт попереднього замовлення на смартфони серії Reno15, до якої увійшли моделі Reno15 Pro 5G, Reno15 5G, Reno15 FS 5G та Reno15 F 5G
LEGO представила набір із фінальною битвою з гри The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Стартували передзамовлення на смартфони Oppo Reno15
Пластик для 3D принтера: коли PETG кращий за PLA і ABS – LBL
ChatGPT Translate підтримує переклад більш ніж 50 мовами
В Україні затвердили трудові договори онлайн на рівні закону
MediaTek Dimensity 9500s та Dimensity 8500 – топові процесори для флагманських смартфонів
Rockstar запустила офіційний маркетплейс модів для GTA Online та Red Dead Redemption 2
Продаж ПК зріс на 10 %, незважаючи на дефіцит комплектуючих.
Google Translate видаватиме кілька варіантів перекладу тексту
Екшн камера Dreame Leaptic Cube з підтримкою 8K – конкурент GoPro?
Apple знову обігнала Samsung на ринку смартфонів