Купить смартфоны Xiaomi 17 Ultra та Xiaomi 17 в Украине можно по цене от от 41 999 грн

Компания представила международные версии Xiaomi 17 Ultra и Xiaomi 17. Ранее обе модели были доступны только в Китае. При этом версия 17 Pro по-прежнему остается эксклюзивом для внутреннего рынка.

Камеры и дисплей Xiaomi 17 Ultra

Глобальная версия смартфона Xiaomi 17 Ultra получил ту же конфигурацию камер, что и китайская версия. Основной модуль — 50 МП с дюймовым сенсором Light Fusion 1050L и диафрагмой f/1.67. В составе блока также — телефото на 200 МП с переменным фокусным расстоянием 75–100 мм и ультраширокий модуль на 50 МП с углом обзора 115°. Фронтальная камера — 50 МП.

Смартфон поддерживает запись видео в Dolby Vision и Log: до 120 кадров в секунду в 4K и до 30 кадров в секунду в 8K.

Устройство оснащено 6,9-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с 12-битной глубиной цвета и пиковой яркостью до 3500 нит. Используется технология Xiaomi HyperRGB. Экран защищен стеклом Xiaomi Shield Glass 3.0.

Аккумулятор глобальной версии — 6000 мА·ч (в китайской — 6800 мА·ч). Поддерживается проводная зарядка 90 Вт, беспроводная 50 Вт и реверсивная 22,5 Вт.

Смартфон работает на платформе Snapdragon 8 Elite Gen 5. За охлаждение отвечает система Xiaomi 3D Dual-Channel IceLoop. В продаже доступны версии с 16/512 ГБ и 16/1 ТБ памяти.

Отдельно предложены аксессуары для съемки. Xiaomi 17 Ultra Photography Kit оснащен двухступенчатой кнопкой спуска и отдельной кнопкой записи видео. Версия Photography Kit Pro выполнена в стилистике камер Leica, имеет отделку из искусственной кожи, встроенный аккумулятор на 2000 мА·ч и съемную кнопку спуска.

Базовый Xiaomi 17: компактнее и с быстрой зарядкой 100 Вт

Xiaomi 17 также построен на Snapdragon 8 Elite Gen 5. Емкость аккумулятора в глобальной версии составляет 6330 мА·ч (в Китае — 7000 мА·ч). Поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт, беспроводная 50 Вт и реверсивная 22,5 Вт.

Используется система охлаждения Xiaomi 3D IceLoop. Варианты памяти — 12/256 ГБ и 12/512 ГБ.

Смартфон получил 6,3-дюймовый LTPO OLED-дисплей CrystalRes с показателями яркости и глубины цвета, аналогичными версии Ultra.

Камерный блок включает основной сенсор Light Fusion 950 на 50 Мпикс, телефото-модуль на 50 МП с фокусным расстоянием 60 мм и возможностью макросъемки с 10 см, а также ультраширокий объектив на 50 МП с углом 102°. Фронтальная камера — 50 МП.

Общие характеристики и цены

Обе модели поддерживают функции на базе ИИ Xiaomi HyperAI, имеют защиту IP68, модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, оснащены четырьмя микрофонами и работают под управлением Xiaomi HyperOS 3.

В Украине Xiaomi 17 Ultra уже можно купить по цене от 62 999 грн. Базовый Xiaomi 17 — от 41 999 грн.