Купить смартфоны Xiaomi 17 Ultra та Xiaomi 17 в Украине можно по цене от от 41 999 грн

Купить смартфоны Xiaomi 17 Ultra та Xiaomi 17 в Украине можно по цене от от 41 999 грн02.03.26
Компания представила международные версии Xiaomi 17 Ultra и Xiaomi 17. Ранее обе модели были доступны только в Китае. При этом версия 17 Pro по-прежнему остается эксклюзивом для внутреннего рынка.
Камеры и дисплей Xiaomi 17 Ultra
Глобальная версия смартфона Xiaomi 17 Ultra получил ту же конфигурацию камер, что и китайская версия. Основной модуль — 50 МП с дюймовым сенсором Light Fusion 1050L и диафрагмой f/1.67. В составе блока также — телефото на 200 МП с переменным фокусным расстоянием 75–100 мм и ультраширокий модуль на 50 МП с углом обзора 115°. Фронтальная камера — 50 МП.
Смартфон поддерживает запись видео в Dolby Vision и Log: до 120 кадров в секунду в 4K и до 30 кадров в секунду в 8K.
Устройство оснащено 6,9-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с 12-битной глубиной цвета и пиковой яркостью до 3500 нит. Используется технология Xiaomi HyperRGB. Экран защищен стеклом Xiaomi Shield Glass 3.0.
Аккумулятор глобальной версии — 6000 мА·ч (в китайской — 6800 мА·ч). Поддерживается проводная зарядка 90 Вт, беспроводная 50 Вт и реверсивная 22,5 Вт.
Смартфон работает на платформе Snapdragon 8 Elite Gen 5. За охлаждение отвечает система Xiaomi 3D Dual-Channel IceLoop. В продаже доступны версии с 16/512 ГБ и 16/1 ТБ памяти.
Отдельно предложены аксессуары для съемки. Xiaomi 17 Ultra Photography Kit оснащен двухступенчатой кнопкой спуска и отдельной кнопкой записи видео. Версия Photography Kit Pro выполнена в стилистике камер Leica, имеет отделку из искусственной кожи, встроенный аккумулятор на 2000 мА·ч и съемную кнопку спуска.
Базовый Xiaomi 17: компактнее и с быстрой зарядкой 100 Вт
Xiaomi 17 также построен на Snapdragon 8 Elite Gen 5. Емкость аккумулятора в глобальной версии составляет 6330 мА·ч (в Китае — 7000 мА·ч). Поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт, беспроводная 50 Вт и реверсивная 22,5 Вт.
Используется система охлаждения Xiaomi 3D IceLoop. Варианты памяти — 12/256 ГБ и 12/512 ГБ.
Смартфон получил 6,3-дюймовый LTPO OLED-дисплей CrystalRes с показателями яркости и глубины цвета, аналогичными версии Ultra.
Камерный блок включает основной сенсор Light Fusion 950 на 50 Мпикс, телефото-модуль на 50 МП с фокусным расстоянием 60 мм и возможностью макросъемки с 10 см, а также ультраширокий объектив на 50 МП с углом 102°. Фронтальная камера — 50 МП.
Общие характеристики и цены
Обе модели поддерживают функции на базе ИИ Xiaomi HyperAI, имеют защиту IP68, модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, оснащены четырьмя микрофонами и работают под управлением Xiaomi HyperOS 3.
В Украине Xiaomi 17 Ultra уже можно купить по цене от 62 999 грн. Базовый Xiaomi 17 — от 41 999 грн.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Обзор ноутбука Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G): универсальный и симпатичный
Acer Nitro Lite 16 2025 модельного года получила интересный дизайн корпуса, геймерские акценты и проверенные компоненты. Расскажем про его возможности подробнее
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Meta купит у AMD процессоров для ИИ на $100 млрд AMD Facebook искусственный интеллект серверы
В рамках договоренностей компания Марка Цукерберга в течение пяти лет планирует закупать ускорители искусственного интеллекта AMD MI450 для своих дата-центров
LG UltraGear evo (52G930B-B) — 52 дюймовий игровой монитор за $2000 LG игры монитор
Цветовой охват монитора LG UltraGear evo (52G930B-B) заявлен на уровне 95% DCI-P3 — показатель достаточный как для игр, так и для базовой работы с цветом.
Meta купит у AMD процессоров для ИИ на $100 млрд
LG UltraGear evo (52G930B-B) — 52 дюймовий игровой монитор за $2000
Razer Laptop Sleeve 16 — чехол для ноутбука с беспроводной зарядкой и защитой от ударов
Купить смартфоны Xiaomi 17 Ultra та Xiaomi 17 в Украине можно по цене от от 41 999 грн
Apple iPhone и iPad получили допуск НАТО по безопасности
HP: память и накопители теперь составляют треть стоимости ПК
Starlink Mobile 5G обеспечит скорость 150 Мбит/с даже в Арктике
Garmin выпустила большое обновление для 5 смарт часов
Micron выпустила 3 ГБ чипы памяти GDDR7
Chery представила дизельный plug-in гибрид