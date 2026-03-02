  

Купити смартфони Xiaomi 17 Ultra та Xiaomi 17 в Україні можна за ціною від 41 999 грн

02.03.26

Xiaomi 17 Ultra

 

Компанія представила міжнародні версії Xiaomi 17 Ultra та Xiaomi 17. Раніше обидві моделі були доступні тільки в Китаї. При цьому версія 17 Pro, як і раніше, залишається ексклюзивом для внутрішнього ринку.

 

Камери та дисплей Xiaomi 17 Ultra

 

Глобальна версія смартфона Xiaomi 17 Ultra отримав ту саму конфігурацію камер, що й китайська версія. Основний модуль – 50 МП з дюймовим сенсором Light Fusion 1050L та діафрагмою f/1.67. У складі блоку також телефото на 200 МП зі змінною фокусною відстанню 75-100 мм і ультраширокий модуль на 50 МП з кутом огляду 115°. Фронтальна камера – 50 МП.

 

Смартфон підтримує запис відео в Dolby Vision і Log: до 120 кадрів на секунду в 4K і до 30 кадрів на секунду на 8K.

 

Пристрій оснащений 6,9-дюймовим LTPO OLED-дисплеєм з 12-бітною глибиною кольору та піковою яскравістю до 3500 ніт. Використовується технологія Xiaomi HyperRGB. Екран захищений склом Xiaomi Shield Glass 3.0.

 

Акумулятор глобальної версії – 6000 мА·год (у китайській – 6800 мА·год). Підтримується провідна зарядка 90 Вт, бездротова 50 Вт та реверсивна 22,5 Вт.

 

Xiaomi 17 Ultra Leica

 

Смартфон працює на платформі Snapdragon 8 Elite Gen 5. За охолодження відповідає система Xiaomi 3D Dual-Channel IceLoop. У продажу доступні версії з 16/512 ГБ та 16/1 ТБ пам’яті.

 

Особливо запропоновані аксесуари для зйомки. Xiaomi 17 Ultra Photography Kit оснащений двоступінчастою кнопкою спуску та окремою кнопкою запису відео. Версія Photography Kit Pro виконана в стилістиці камер Leica, має обробку зі штучної шкіри, вбудований акумулятор на 2000 мА·год і знімну кнопку спуску.

 

Базовий Xiaomi 17: компактніший і швидший заряджання 100 Вт

 

Xiaomi 17

Xiaomi 17 також побудований на Snapdragon 8 Elite Gen 5. Місткість акумулятора в глобальній версії складає 6330 мА·год (у Китаї – 7000 мА·ч). Підтримується провідна зарядка потужністю 100 Вт, бездротова 50 Вт та реверсивна 22,5 Вт.

 

Використовується система охолодження Xiaomi 3D IceLoop. Варіанти пам’яті – 12/256 ГБ та 12/512 ГБ.

 

Смартфон отримав 6,3-дюймовий LTPO OLED-дисплей CrystalRes з показниками яскравості та глибини кольору, аналогічними версії Ultra.

 

Камерний блок включає основний сенсор Light Fusion 950 на 50 Мпікс, телефото-модуль на 50 МП з фокусною відстанню 60 мм і можливістю макрозйомки з 10 см, а також ультраширокий об’єктив на 50 МП. Фронтальна камера – 50 МП.

 

Загальні характеристики та ціни

 

Обидві моделі підтримують функції на базі ІІ Xiaomi HyperAI, мають захист IP68, модулі Wi-Fi 7 та Bluetooth 6.0, оснащені чотирма мікрофонами та працюють під керуванням Xiaomi HyperOS 3.

 

В Україні Xiaomi 17 Ultra вже можна купити за ціною від 62 999 грн. Базовий Xiaomi 17 – від 41 999 грн.


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
views
223
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

02.03.26
Огляд ноутбука Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G): універсальний та симпатичний
views
4
comments 0
Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G)

Acer Nitro Lite 16 2025 модельного року отримала цікавий дизайн корпусу, геймерські акценти та перевірені компоненти. Розкажемо про його можливості детальніше

02.03.26 | 05.23
Огляд ноутбука Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G): універсальний та симпатичний
23.02.26 | 05.48
Огляд смартфона Oppo Reno 15 5G: впевнений
16.02.26 | 05.45
Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго
02.02.26 | 05.04
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
26.01.26 | 05.05
Джерела автономного живлення для дому: інвертори, акумулятори, сонячні панелі
29.12.25 | 05.30
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
25.11.25 | 05.02
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
24.11.25 | 05.25
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
23.11.25 | 06.17
Зарядні станції для будь-яких потреб — від смартфона до побутової техніки
22.11.25 | 05.38
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
21.11.25 | 05.04
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
20.11.25 | 05.10
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
19.11.25 | 05.44
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
02.03.26 | 18.46
Meta придбає у AMD процесорів для ШІ на $100 млрд    
meta facebook logos

У рамках домовленостей компанія Марка Цукерберга протягом п’яти років планує закуповувати прискорювачі штучного інтелекту AMD MI450 для своїх дата-центрів

02.03.26 | 16.21
LG UltraGear evo (52G930B-B) – 52 дюймовий ігровий монітор за $2000   
LG UltraGear evo (52G930B-B)

Колірне охоплення монітора LG UltraGear evo (52G930B-B) заявлено на рівні 95% DCI-P3 — показник достатній як для ігор, так і для базової роботи з кольором.

02.03.26 | 18.46
Meta придбає у AMD процесорів для ШІ на $100 млрд
02.03.26 | 16.21
LG UltraGear evo (52G930B-B) – 52 дюймовий ігровий монітор за $2000
02.03.26 | 13.16
Razer Laptop Sleeve 16 – чохол для ноутбука з бездротовою зарядкою та захистом від ударів
02.03.26 | 12.15
Купити смартфони Xiaomi 17 Ultra та Xiaomi 17 в Україні можна за ціною від 41 999 грн
02.03.26 | 10.30
Геймерські монітори Gigabyte GO27Q24 та GO27Q24A на QD-OLED з 240 Гц почали продаватися в Україні
02.03.26 | 07.10
Apple iPhone та iPad отримали допуск НАТО з безпеки
01.03.26 | 16.52
HP: пам’ять та накопичувачі тепер становлять третину вартості ПК
01.03.26 | 09.12
Starlink Mobile 5G забезпечить швидкість підключення 150 Мбіт/с навіть в Арктиці
28.02.26 | 15.43
Дослідження: Штучний інтелект у 95% симуляцій використовує ядерну зброю
28.02.26 | 08.09
Ноутбук Asus ProArt GoPro Edition для фанів екшн камер почали продавати в Україні
27.02.26 | 21.59
Хто сьогодні створює справді сильні бізнес-сайти: добірка студій
27.02.26 | 18.39
Garmin випустила велике оновлення для 5 смарт годинників
27.02.26 | 16.09
Micron випустила 3 ​​ГБ чіпи пам’яті GDDR7
27.02.26 | 13.08
Купити Samsung Galaxy S26 в Україні можна буде дешевшим у версії 512 ГБ
27.02.26 | 10.04
Chery представила дизельный plug-in гибрид