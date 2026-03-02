Купити смартфони Xiaomi 17 Ultra та Xiaomi 17 в Україні можна за ціною від 41 999 грн

Купити смартфони Xiaomi 17 Ultra та Xiaomi 17 в Україні можна за ціною від 41 999 грн02.03.26
Компанія представила міжнародні версії Xiaomi 17 Ultra та Xiaomi 17. Раніше обидві моделі були доступні тільки в Китаї. При цьому версія 17 Pro, як і раніше, залишається ексклюзивом для внутрішнього ринку.
Камери та дисплей Xiaomi 17 Ultra
Глобальна версія смартфона Xiaomi 17 Ultra отримав ту саму конфігурацію камер, що й китайська версія. Основний модуль – 50 МП з дюймовим сенсором Light Fusion 1050L та діафрагмою f/1.67. У складі блоку також телефото на 200 МП зі змінною фокусною відстанню 75-100 мм і ультраширокий модуль на 50 МП з кутом огляду 115°. Фронтальна камера – 50 МП.
Смартфон підтримує запис відео в Dolby Vision і Log: до 120 кадрів на секунду в 4K і до 30 кадрів на секунду на 8K.
Пристрій оснащений 6,9-дюймовим LTPO OLED-дисплеєм з 12-бітною глибиною кольору та піковою яскравістю до 3500 ніт. Використовується технологія Xiaomi HyperRGB. Екран захищений склом Xiaomi Shield Glass 3.0.
Акумулятор глобальної версії – 6000 мА·год (у китайській – 6800 мА·год). Підтримується провідна зарядка 90 Вт, бездротова 50 Вт та реверсивна 22,5 Вт.
Смартфон працює на платформі Snapdragon 8 Elite Gen 5. За охолодження відповідає система Xiaomi 3D Dual-Channel IceLoop. У продажу доступні версії з 16/512 ГБ та 16/1 ТБ пам’яті.
Особливо запропоновані аксесуари для зйомки. Xiaomi 17 Ultra Photography Kit оснащений двоступінчастою кнопкою спуску та окремою кнопкою запису відео. Версія Photography Kit Pro виконана в стилістиці камер Leica, має обробку зі штучної шкіри, вбудований акумулятор на 2000 мА·год і знімну кнопку спуску.
Базовий Xiaomi 17: компактніший і швидший заряджання 100 Вт
Xiaomi 17 також побудований на Snapdragon 8 Elite Gen 5. Місткість акумулятора в глобальній версії складає 6330 мА·год (у Китаї – 7000 мА·ч). Підтримується провідна зарядка потужністю 100 Вт, бездротова 50 Вт та реверсивна 22,5 Вт.
Використовується система охолодження Xiaomi 3D IceLoop. Варіанти пам’яті – 12/256 ГБ та 12/512 ГБ.
Смартфон отримав 6,3-дюймовий LTPO OLED-дисплей CrystalRes з показниками яскравості та глибини кольору, аналогічними версії Ultra.
Камерний блок включає основний сенсор Light Fusion 950 на 50 Мпікс, телефото-модуль на 50 МП з фокусною відстанню 60 мм і можливістю макрозйомки з 10 см, а також ультраширокий об’єктив на 50 МП. Фронтальна камера – 50 МП.
Загальні характеристики та ціни
Обидві моделі підтримують функції на базі ІІ Xiaomi HyperAI, мають захист IP68, модулі Wi-Fi 7 та Bluetooth 6.0, оснащені чотирма мікрофонами та працюють під керуванням Xiaomi HyperOS 3.
В Україні Xiaomi 17 Ultra вже можна купити за ціною від 62 999 грн. Базовий Xiaomi 17 – від 41 999 грн.
