Купить смартфон Oppo Reno14 В Украине можно будет за 25 000 грн. В подарок Oppo Watch X15.08.25
С 13 по 24 августа 2025 года в Украине открывается предзаказ новой серии смартфонов Oppo Reno14. Участники акции смогут приобрести Reno14 5G (12+256 ГБ) за 30 000 грн или Reno14 FS 5G (12+512 ГБ) за 25 000 грн и получить в подарок умные часы Oppo Watch X.
Обе модели Oppo Reno14 оснащены аккумулятором ёмкостью 6000 мА·ч, 12 ГБ оперативной памяти и имеют защиту корпуса по стандарту IP69.
Oppo Reno14 5G получил процессор MediaTek Dimensity 8350, 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1256×2760 пикселей и частотой обновления 120 Гц, а также быструю зарядку мощностью 80 Вт. Камерный блок состоит из основного сенсора на 50 МП с оптической стабилизацией, 50-мегапиксельного телевика и 8-мегапиксельного ультраширокоугольного модуля.
Oppo Reno14 FS 5G построен на чипе Snapdragon 6 Gen 1, оснащён 6,57-дюймовым AMOLED-дисплеем (1080×2372, 120 Гц) и зарядкой 45 Вт. Камерная система включает 50 МП основную камеру с OIS, 8 МП ультраширокий модуль и 2 МП макрообъектив.
Обе модели поддерживают 5G, NFC, GPS/GLONASS, а также eSIM. Reno14 FS будет доступен в цветах «Изумрудно-зелёный» и «Перламутрово-голубой», а Reno14 — в «Изумрудно-зелёном» и «Перламутрово-белом».
Предзаказ можно оформить на сайтах oppoua.com, Comfy, Citrus, «Фокстрот», «Алло», КТС, «Эпицентр» и у других официальных партнёров.
