Придбати смартфон Oppo Reno14 В Україні можна буде за 25 000 грн. У подарунок Oppo Watch X15.08.25
З 13 по 24 серпня 2025 року в Україні відкривається попереднє замовлення нової серії смартфонів Oppo Reno14. Учасники акції зможуть придбати Reno14 5G (12+256 ГБ) за 30 000 грн або Reno14 FS 5G (12+512 ГБ) за 25 000 грн та отримати в подарунок розумний годинник Oppo Watch X.
Обидві моделі Oppo Reno14 оснащені акумулятором ємністю 6000 мА·год, 12 ГБ оперативної пам’яті та мають захист корпусу за стандартом IP69.
Oppo Reno14 5G отримав процесор MediaTek Dimensity 8350, 6,59-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1256×2760 пікселів і частотою оновлення 120 Гц, частотою оновлення 120 Гц. Камерний блок складається з основного сенсора на 50 МП з оптичною стабілізацією, 50-мегапіксельного телевізора та 8-мегапіксельного ультраширококутного модуля.
Oppo Reno14 FS 5G побудований на чіпі Snapdragon 6 Gen 1, оснащений 6,57-дюймовим AMOLED-дисплеєм (1080×2372, 120 Гц) і зарядкою 4 Камерна система включає 50 МП основну камеру з OIS, 8 МП ультраширокий модуль та 2 МП макрооб’єктив.
Обидві моделі підтримують 5G, NFC, GPS/GLONASS та eSIM. Reno14 FS буде доступний у кольорах «Смарагдово-зелений» та «Перламутрово-блакитний», а Reno14 — у «Смарагдово-зеленому» та «Перламутрово-білому».
Замовлення можна оформити на сайтах oppoua.com, Comfy, Citrus, Фокстрот, Алло, КТС, Епіцентр і в інших офіційних партнерів.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Компанія Logitech пропонує широкий вибір обкладинок та чохлів для мобільних пристроїв. Познайомимося з Logitech FLIP FOLIO для планшетів та надкомпактних ноутбуків Apple
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Придбати смартфон Oppo Reno14 В Україні можна буде за 25 000 грн. У подарунок Oppo Watch X Oppo події в Україні смартфон
З 13 по 24 серпня 2025 року в Україні відкривається попереднє замовлення нової серії смартфонів Oppo Reno14
Телевізори Sony почали масово отримувати оновлення Андроїд Sony Андроід оновлення телевізор
Sony випустила велике оновлення для деяких моделей своїх розумних телевізорів, що дозволяє відразу перейти на Android TV 14
Придбати смартфон Oppo Reno14 В Україні можна буде за 25 000 грн. У подарунок Oppo Watch X
Телевізори Sony почали масово отримувати оновлення Андроїд
Waze не працюватиме на смартфонах з Android 9 і нижче більше
У GTA V додали підтримку NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation
SMS через Starlink: Київстар протестував супутниковий зв’язок
Київстар хоче залучити $200 млн при виході на біржу Nasdaq
XGIMI TITAN – нові проектори для бізнесу та навчання
Смарт-телевізори Panasonic P-Series оснащені MiniLED 144 Гц і мають Google TV із Dolby Atmos
Xiaomi Mijia Robot Vacuum 5 Pro може розпізнавати 47 видів бруду
Samsung Messages почнуть підтримувати супутниковий зв’язок
DJI випустила свій перший робот пилосос
Ігровий монітор Redmi A24 (2026) з підтримкою 144 Гц коштує $65