Придбати смартфон Oppo Reno14 В Україні можна буде за 25 000 грн. У подарунок Oppo Watch X

З 13 по 24 серпня 2025 року в Україні відкривається попереднє замовлення нової серії смартфонів Oppo Reno14. Учасники акції зможуть придбати Reno14 5G (12+256 ГБ) за 30 000 грн або Reno14 FS 5G (12+512 ГБ) за 25 000 грн та отримати в подарунок розумний годинник Oppo Watch X.

Обидві моделі Oppo Reno14 оснащені акумулятором ємністю 6000 мА·год, 12 ГБ оперативної пам’яті та мають захист корпусу за стандартом IP69.

Oppo Reno14 5G отримав процесор MediaTek Dimensity 8350, 6,59-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1256×2760 пікселів і частотою оновлення 120 Гц, частотою оновлення 120 Гц. Камерний блок складається з основного сенсора на 50 МП з оптичною стабілізацією, 50-мегапіксельного телевізора та 8-мегапіксельного ультраширококутного модуля.

Oppo Reno14 FS 5G побудований на чіпі Snapdragon 6 Gen 1, оснащений 6,57-дюймовим AMOLED-дисплеєм (1080×2372, 120 Гц) і зарядкою 4 Камерна система включає 50 МП основну камеру з OIS, 8 МП ультраширокий модуль та 2 МП макрооб’єктив.

Обидві моделі підтримують 5G, NFC, GPS/GLONASS та eSIM. Reno14 FS буде доступний у кольорах «Смарагдово-зелений» та «Перламутрово-блакитний», а Reno14 — у «Смарагдово-зеленому» та «Перламутрово-білому».

Замовлення можна оформити на сайтах oppoua.com, Comfy, Citrus, Фокстрот, Алло, КТС, Епіцентр і в інших офіційних партнерів.