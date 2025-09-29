Криптомиллионеров стало на 40 % больше за последний год29.09.25
Согласно свежему отчёту Henley & Partners, число криптовалютных миллионеров в мире достигло рекордных 241 700 человек, что на 40% больше, чем годом ранее. Такой рост объясняется переоценкой цифровых активов и их более широким распространением.
В категории инвесторов, чьи криптовалютные активы превышают 100 млн долларов, количество участников увеличилось на 38%, достигнув 450 человек. Число криптомиллиардеров также выросло — теперь их 36, что на 29% больше, чем год назад.
Аналитики отмечают, что важную роль сыграла политика администрации президента США Дональда Трампа, которая оказалась благоприятной для крипторынка. Это дало Уолл-стрит уверенность в инвестициях и стало драйвером роста капитализации.
В 2025 году приток средств в биткоин-ETF вырос с 37,3 млрд до 60,6 млрд долларов. Фонды на базе Ethereum показали ещё более резкий скачок — в четыре раза, до 13,4 млрд долларов. Основную часть таких инструментов во втором квартале 2025 года приобрели инвестиционные консультанты и хедж-фонды, увеличив вложения до 1,35 млрд и 688 млн долларов соответственно. Брокерские и частные инвесткомпании также нарастили позиции до 253 млн и 62,2 млн долларов.
Особенно заметным стало увеличение числа состоятельных владельцев биткоина. Их количество подскочило на 70%, до 145 100 человек. Владельцев капиталов свыше 100 млн долларов в BTC стало 254, что на 63% больше, а число миллиардеров выросло на 55%, достигнув 17. Основатель компании Z22 Technologies Филип Бауман объяснил эту динамику признанием за биткоином статуса «базовой валюты для сохранения богатства».
Лидерами по уровню принятия криптовалют стали Сингапур, Гонконг, США, Швейцария и ОАЭ. Эксперты отдельно отметили инициативы Коста-Рики, Сальвадора, Греции, Латвии, Панамы, Новой Зеландии и Уругвая, направленные на привлечение иностранных криптоинвесторов.
Напомним, что в Украине за 2024 год было задекларировано криптоактивов на сумму 786 млн грн в более чем 2200 декларациях. Чаще всего цифровые валюты указывали представители Нацполиции, а самыми популярными остаются Tether (USDT), Bitcoin (BTC, XBT) и Ethereum (ETH).
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Серия смартфонов Samsung Galaxy Fold интересна не только за счет раскладной конструкции и большого дисплея. В новом поколении модель получила еще чуть больший экран, передовые камеры, мощную начинку и улучшенную эргономику
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Обновление Windows 10 продлят еще на год, но только в Европе Windows обновление
Microsoft всё же продолжит выпускать бесплатные расширенные обновления безопасности (ESU) для Windows 10 ещё на год
Представлены планшеты Redmi Pad 2 Pro и компактный Xiaomi Pad Mini Redmi Xiaomi планшет
На презентации новых смартфонов Xiaomi 15T и 15T Pro компания также показала свежие планшеты, среди которых обновлённая серия Redmi Pad 2 Pro и совершенно новая модель — Xiaomi Pad Mini.
Обновление Windows 10 продлят еще на год, но только в Европе
Представлены планшеты Redmi Pad 2 Pro и компактный Xiaomi Pad Mini
Криптомиллионеров стало на 40 % больше за последний год
Игру Doom запустили на вейпе
Casio выпустила пушистого робота Moflin с ИИ
Samsung получила права на еще 8 аудио брендов
Смартфоны Xiaomi 15T и15T Pro: получили Dimensity 9400+, накопитель UFS 4.1 и увеличенный аккумулятор
Клавиатура Logitech Signature Slim Solar Plus K980 имеет бесконечную автономностью благодаря зарядке от солнца
Вышел новый трейлер сюжетной компании Battlefield 6
WhatsApp добавил переводы сообщений. На украинский пока только в iOS
Представлены смартфоны серии Xiaomi 17: два екрана, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятор 7000 мАч
Подписка Google AI Plus стала доступна в Украине