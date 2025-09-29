Криптомиллионеров стало на 40 % больше за последний год

Согласно свежему отчёту Henley & Partners, число криптовалютных миллионеров в мире достигло рекордных 241 700 человек, что на 40% больше, чем годом ранее. Такой рост объясняется переоценкой цифровых активов и их более широким распространением.

В категории инвесторов, чьи криптовалютные активы превышают 100 млн долларов, количество участников увеличилось на 38%, достигнув 450 человек. Число криптомиллиардеров также выросло — теперь их 36, что на 29% больше, чем год назад.

Аналитики отмечают, что важную роль сыграла политика администрации президента США Дональда Трампа, которая оказалась благоприятной для крипторынка. Это дало Уолл-стрит уверенность в инвестициях и стало драйвером роста капитализации.

В 2025 году приток средств в биткоин-ETF вырос с 37,3 млрд до 60,6 млрд долларов. Фонды на базе Ethereum показали ещё более резкий скачок — в четыре раза, до 13,4 млрд долларов. Основную часть таких инструментов во втором квартале 2025 года приобрели инвестиционные консультанты и хедж-фонды, увеличив вложения до 1,35 млрд и 688 млн долларов соответственно. Брокерские и частные инвесткомпании также нарастили позиции до 253 млн и 62,2 млн долларов.

Особенно заметным стало увеличение числа состоятельных владельцев биткоина. Их количество подскочило на 70%, до 145 100 человек. Владельцев капиталов свыше 100 млн долларов в BTC стало 254, что на 63% больше, а число миллиардеров выросло на 55%, достигнув 17. Основатель компании Z22 Technologies Филип Бауман объяснил эту динамику признанием за биткоином статуса «базовой валюты для сохранения богатства».

Лидерами по уровню принятия криптовалют стали Сингапур, Гонконг, США, Швейцария и ОАЭ. Эксперты отдельно отметили инициативы Коста-Рики, Сальвадора, Греции, Латвии, Панамы, Новой Зеландии и Уругвая, направленные на привлечение иностранных криптоинвесторов.

Напомним, что в Украине за 2024 год было задекларировано криптоактивов на сумму 786 млн грн в более чем 2200 декларациях. Чаще всего цифровые валюты указывали представители Нацполиции, а самыми популярными остаются Tether (USDT), Bitcoin (BTC, XBT) и Ethereum (ETH).