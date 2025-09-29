Криптомільйонерів стало на 40% більше за останній рік29.09.25
Згідно з свіжим звітом Henley & Partners, кількість криптовалютних мільйонерів у світі досягла рекордних 241 700 осіб, що на 40% більше, ніж роком раніше. Таке зростання пояснюється переоцінкою цифрових активів та його ширшим поширенням.
У категорії інвесторів, чиї криптовалютні активи перевищують 100 млн. доларів, кількість учасників збільшилася на 38%, досягнувши 450 осіб. Кількість криптомільярдерів також зросла — тепер їх 36, що на 29% більше, ніж рік тому.
Аналітики зазначають, що важливу роль відіграла політика адміністрації президента США Дональда Трампа, яка виявилася сприятливою для крипторинка. Це дало Уолл-стріт упевненість в інвестиціях та стало драйвером зростання капіталізації.
У 2025 році приплив коштів у біткоін-ETF зріс з 37,3 млрд до 60,6 млрд доларів. Фонди на базі Ethereum показали ще різкіший стрибок — у чотири рази, до 13,4 млрд доларів. Основну частину таких інструментів у другому кварталі 2025 року придбали інвестиційні консультанти та хедж-фонди, збільшивши вкладення до 1,35 млрд та 688 млн доларів відповідно. Брокерські та приватні інвесткомпанії також наростили позиції до 253 млн і 62,2 млн доларів.
Особливо помітним стало збільшення кількості заможних власників біткоїну. Їхня кількість підскочила на 70%, до 145 100 осіб. Власників капіталів понад 100 млн доларів у BTC стало 254, що на 63% більше, а кількість мільярдерів зросла на 55%, досягнувши 17. Засновник компанії Z22 Technologies Філіп Бауман пояснив цю динаміку визнанням за біткоїном статусу «базової валюти для збереження багатства».
Лідерами за рівнем ухвалення криптовалют стали Сінгапур, Гонконг, США, Швейцарія та ОАЕ. Експерти окремо відзначили ініціативи Коста-Ріки, Сальвадора, Греції, Латвії, Панами, Нової Зеландії та Уругваю, спрямовані на залучення іноземних криптоінвесторів.
Нагадаємо, що в Україні за 2024 рік було задекларовано криптоактивів на суму 786 млн грн у більш ніж 2200 деклараціях. Найчастіше цифрові валюти вказували представники Нацполіції, а найпопулярнішими залишаються Tether (USDT), Bitcoin (BTC, XBT) та Ethereum (ETH).
Microsoft все ж таки продовжить випускати безкоштовні розширені оновлення безпеки (ESU) для Windows 10 ще на рік
Криптомільйонерів стало на 40% більше за останній рік
