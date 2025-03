Корпус Fractal Design North XL RC для плат с разъёмами на обратной стороне

Шведская компания Fractal Design готовится выпустить новую версию корпуса North XL, которая получила название North XL RC. Ключевым отличием этой модификации стала поддержка материнских плат с разъёмами на тыльной стороне. Совместимость заявлена с решениями Gigabyte Stealth, ASUS Back to the Future и MSI Project Zero.

В остальном конструкция корпуса сохранила черты оригинальной модели. Он оснащён деревянной фронтальной панелью и рассчитан на платы формата ATX, тогда как стандартный North XL поддерживал E-ATX. В обновлённой версии также предусмотрено немного больше пространства для удобной прокладки кабелей.

Габариты корпуса составляют 503 × 240 × 509 мм, а масса – около 9,7 кг. Одна из боковых панелей выполнена из закалённого стекла. Подробные технические характеристики Fractal Design North XL RC представлены на сайте производителя. В Европе новинка уже доступна для покупки по цене 190 евро. Покупателям предлагаются варианты в чёрном и белом цветах.

