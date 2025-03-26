Корпус Fractal Design North XL RC для плат з роз’ємами на звороті26.03.25
Шведська компанія Fractal Design готується випустити нову версію корпусу North XL, яка одержала назву North XL RC. Ключовою відмінністю цієї модифікації стала підтримка материнських плат із роз’ємами на тильній стороні. Сумісність заявлена з рішеннями Gigabyte Stealth, ASUS Back to the Future та MSI Project Zero.
В решті конструкція корпусу зберегла риси оригінальної моделі. Він оснащений дерев’яною передньою панеллю і розрахований на плати формату ATX, тоді як стандартний North XL підтримував E-ATX. В оновленій версії також передбачено трохи більше простору для зручного прокладання кабелів.
Габарити корпусу становлять 503×240×509 мм, а маса – близько 9,7 кг. Одна з бічних панелей виконана із загартованого скла. Детальні технічні характеристики Fractal Design North XL RC представлені на сайті виробника. У Європі новинка вже доступна для покупки за ціною 190 євро. Покупцям пропонуються варіанти у чорному та білому кольорах.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Розкажемо про ще один цікавий мікрофон для запису подкастів та відеоблогів. Ugreen CM769 – бюджетна модель, подивимося, як вона справляється із записом голосу та звуків.
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Корпус Fractal Design North XL RC для плат з роз’ємами на звороті Fractal Design корпус
Шведська компанія Fractal Design готується випустити нову версію корпусу North XL, яка одержала назву North XL RC.
Asus NUC 15 Pro+ отримав процесор Core Ultra 9 та підтримку 96 ГБ оперативної пам’яті Asus комп'ютер
Asus представила новий міні-ПК NUC 15 Pro+, який поєднує компактні габарити та продуктивну апаратну начинку.
Корпус Fractal Design North XL RC для плат з роз’ємами на звороті
Asus NUC 15 Pro+ отримав процесор Core Ultra 9 та підтримку 96 ГБ оперативної пам’яті
Дослідження: у 2025 році обсяг ринку ігор становитиме $203 млрд, а кількість гравців – 4 млрд
Відеокарти Nvidia RTX Pro отримали 96 ГБ пам’яті GDDR7
Gmail на Android та iOS отримає штучний інтелект
Портативна консоль Ayaneo Pocket S2 із процесором Snapdragon G3 Gen 3 підтримує трасування променів.
Смартфон Google Pixel 9a представили раніше через витік. Ціна – $500, старт продажів – у квітні
Windows 11 отримає екранну клавіатуру з набором тексту за допомогою контролера Xbox
Ведучі Top Gear та Grand Tour знімуть нове автошоу