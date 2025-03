Корпус Fractal Design North XL RC для плат з роз’ємами на звороті

Шведська компанія Fractal Design готується випустити нову версію корпусу North XL, яка одержала назву North XL RC. Ключовою відмінністю цієї модифікації стала підтримка материнських плат із роз’ємами на тильній стороні. Сумісність заявлена ​​з рішеннями Gigabyte Stealth, ASUS Back to the Future та MSI Project Zero.

В решті конструкція корпусу зберегла риси оригінальної моделі. Він оснащений дерев’яною передньою панеллю і розрахований на плати формату ATX, тоді як стандартний North XL підтримував E-ATX. В оновленій версії також передбачено трохи більше простору для зручного прокладання кабелів.

Габарити корпусу становлять 503×240×509 мм, а маса – близько 9,7 кг. Одна з бічних панелей виконана із загартованого скла. Детальні технічні характеристики Fractal Design North XL RC представлені на сайті виробника. У Європі новинка вже доступна для покупки за ціною 190 євро. Покупцям пропонуються варіанти у чорному та білому кольорах.

