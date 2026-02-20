 

Конференция Google I/O 2026 состоится 19-20 мая

20.02.26

Google IO 2026

 

Компания Google объявила дату проведения ежегодной конференции для разработчиков. Мероприятие Google I/O 2026 года пройдёт 19 и 20 мая. Часть программы, включая основную презентацию, будет доступна для просмотра в формате онлайн-трансляций.

 

Ключевое событие для экосистемы Android

 

Конференция традиционно выступает центральной площадкой для презентации обновлений мобильной платформы Android и сервисов компании. Именно в рамках I/O обычно демонстрируются основные изменения программной экосистемы, которые впоследствии становятся доступными пользователям по всему миру.

 

Ожидается, что значительная доля анонсов в 2026 году будет связана с развитием технологий искусственного интеллекта. В центре внимания, по предварительным данным, окажется платформа Gemini и её дальнейшая интеграция в продукты и сервисы компании. Подобный фокус соответствует текущей стратегии Google, направленной на расширение использования ИИ в повседневных цифровых инструментах.

 

Ожидается, что более подробная программа конференции и список выступлений будут опубликованы ближе к дате проведения мероприятия. Онлайн-трансляции позволят следить за основными анонсами разработчикам и пользователям по всему миру.


