 

Конференція Google I/O 2026 відбудеться 19-20 травня

20.02.26

Google IO 2026

 

Компанія Google оголосила дату проведення щорічної конференції для розробників. Захід 2026 року пройде 19 і 20 травня. Частина програми, включаючи основну презентацію, буде доступною для перегляду у форматі онлайн-трансляцій.

 

Ключова подія для екосистеми Android

 

Конференція традиційно виступає центральним майданчиком для презентації оновлень мобільної платформи Android та сервісів компанії. Саме в рамках I/O зазвичай демонструються основні зміни програмної екосистеми, які згодом стають доступними для користувачів у всьому світі.

 

Очікується, що значна частка анонсів у 2026 році буде пов’язана із розвитком технологій штучного інтелекту. У центрі уваги, за попередніми даними, опиниться платформа Gemini та її подальша інтеграція у продукти та послуги компанії. Подібний фокус відповідає поточній стратегії Google, яка спрямована на розширення використання ШІ у повсякденних цифрових інструментах.

 

Очікується, що докладніша програма конференції та список виступів будуть опубліковані ближче до дати проведення заходу. Онлайн-трансляції дозволять стежити за основними анонсами розробникам та користувачам по всьому світу.


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
views
208
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

16.02.26
Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго
views
28
comments 0
Logitech G G325

Logitech G випустила нову ігрову гарнітуру, яка запропонує гарну ергономіку, стабільне підключення та високу автономність за цілком прийнятною ціною. Розкажемо про Logitech G G325 докладніше

16.02.26 | 05.45
Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго
02.02.26 | 05.04
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
26.01.26 | 05.05
Джерела автономного живлення для дому: інвертори, акумулятори, сонячні панелі
29.12.25 | 05.30
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
25.11.25 | 05.02
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
24.11.25 | 05.25
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
23.11.25 | 06.17
Зарядні станції для будь-яких потреб — від смартфона до побутової техніки
22.11.25 | 05.38
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
21.11.25 | 05.04
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
20.11.25 | 05.10
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
19.11.25 | 05.44
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
18.11.25 | 05.35
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
17.11.25 | 05.30
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
20.02.26 | 13.07
Конференція Google I/O 2026 відбудеться 19-20 травня  
Google IO 2026

Конференція Google I/O 2026 традиційно виступає центральним майданчиком для презентації оновлень мобільної платформи Android та сервісів компанії.

20.02.26 | 10.09
Нова пошта доставлятиме посилки зі США спільно з UPS   
вантажне відділення Nova Post у Варшаві

Нова пошта оголосила про початок співпраці з американською службою доставки UPS. Нове партнерство передбачає можливість надсилання посилок вагою до 30 кілограмів із США в Україну

20.02.26 | 13.07
Конференція Google I/O 2026 відбудеться 19-20 травня
20.02.26 | 10.09
Нова пошта доставлятиме посилки зі США спільно з UPS
20.02.26 | 07.10
Apple представить бюджетний смартфон iPhone 17e
19.02.26 | 18.50
У Китаї фізичні кнопки в автомобілях стануть обов’язковою вимогою безпеки
19.02.26 | 16.41
Представлені нові ноутбуки Asus ExpertBook B3 G2 у діагоналях 14 та 16 дюймів
19.02.26 | 13.20
YouTube закрив коментарі та описи відео для користувачів із блокувальниками реклами
19.02.26 | 10.09
Meta закриває веб-сайт Messenger.com. Месенджер тепер тільки у Facebook
19.02.26 | 07.11
Western Digital розпродала усі жорсткі диски. Запасів 2026 року не залишилося
18.02.26 | 19.00
ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMTG ігровий монітор, який може працювати без ПК
18.02.26 | 16.30
LG Buds Plus xboom Buds Lite – нові навушники компанії
18.02.26 | 13.09
У мережі Київстару 40% голосового трафіку приходить з VoLTE та VoWiFi
18.02.26 | 10.12
Google Docs тепер зможе зачитувати документ завдяки ШІ Gemini
18.02.26 | 07.06
Китай заборонив штурвал замість керма. Теж як у електрокарів Tesla
17.02.26 | 19.25
Українські користувачі зможуть монетизувати сторінки з 5000+ передплатників у Facebook
17.02.26 | 17.01
Thermaltake TGM-V49CDQ – величезний ультра широкоформатний монітор із співвідношенням сторін 32:9