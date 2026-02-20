Конференція Google I/O 2026 відбудеться 19-20 травня  

Конференція Google I/O 2026 відбудеться 19-20 травня20.02.26
Компанія Google оголосила дату проведення щорічної конференції для розробників. Захід 2026 року пройде 19 і 20 травня. Частина програми, включаючи основну презентацію, буде доступною для перегляду у форматі онлайн-трансляцій.
Ключова подія для екосистеми Android
Конференція традиційно виступає центральним майданчиком для презентації оновлень мобільної платформи Android та сервісів компанії. Саме в рамках I/O зазвичай демонструються основні зміни програмної екосистеми, які згодом стають доступними для користувачів у всьому світі.
Очікується, що значна частка анонсів у 2026 році буде пов’язана із розвитком технологій штучного інтелекту. У центрі уваги, за попередніми даними, опиниться платформа Gemini та її подальша інтеграція у продукти та послуги компанії. Подібний фокус відповідає поточній стратегії Google, яка спрямована на розширення використання ШІ у повсякденних цифрових інструментах.
Очікується, що докладніша програма конференції та список виступів будуть опубліковані ближче до дати проведення заходу. Онлайн-трансляції дозволять стежити за основними анонсами розробникам та користувачам по всьому світу.
