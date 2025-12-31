Комплект серверной оперативной памяти DDR5 стоит как автомобиль

Комплект серверной оперативной памяти из 16 модулей DDR5 RDIMM сегодня оценивается в $76 999 – сумму, сопоставимую со стоимостью дорогого автомобиля или даже квартиры. Речь идет не о потребительской ОЗУ, а о специализированном решении для дата-центров и корпоративных систем, которое даже на фоне общего удорожания памяти выглядит показательно дорогостоящим.

Речь идет о наборе от NEMIX, состоящего из 16 модулей ECC RDIMM объемом по 256 ГБ каждый. Общий объем – 4 ТБ. В спецификациях указана скорость DDR5-6400, задержка CAS 52 и рабочее напряжение 1,1 В. Такие характеристики ориентированы исключительно на серверы и высокопроизводительные рабочие станции, где критически важны стабильность и надежность.

Почему DDR5 RDIMM такая дорогая?

Высокая цена объясняется самой природой этой памяти. RDIMM-модули используют буферизацию, обладают полноценной поддержкой ECC и дополнительными компонентами коррекции ошибок, выходящими за пределы базовых возможностей стандарта DDR5. В результате стоимость одного гигабайта такой памяти существенно превышает цену обычного десктопного ОЗУ.

Подобные комплекты рассчитаны на гипермасштабированные системы и корпоративные нагрузки, где требуются огромные и надежные пулы для обучения моделей искусственного интеллекта, виртуализации или работы с базами данных в памяти. При этом реальные покупатели такого оборудования обычно не платят розничную цену, а заключают контракты по индивидуальным или оптовым условиям.

Показательно, что еще в конце декабря, когда TechPowerUp обратил внимание на этот комплект, его стоимость составляла около $70 000. По состоянию на сегодняшний день цена выросла почти на $7 000 и достигла $76 999, что подтверждает общую тенденцию подорожания памяти более быстрыми темпами, чем многие ожидали.

Эта ситуация хорошо иллюстрирует замкнутый круг, в котором аппаратные решения и программные платформы взаимно подталкивают рост затрат. На фоне этого компании, активно инвестирующие в искусственный интеллект, в том числе крупные игроки рынка, признают, что до стабильной доходности им еще несколько лет. В то же время, расходы на центры обработки данных все чаще остаются вне публичных отчетов, а будущее этой модели во многом зависит от того, будет ли расти реальный спрос на услуги ИИ в условиях заметного усиления скептицизма.