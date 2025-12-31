Комплект серверної оперативної пам’яті DDR5 коштує як автомобіль  

Комплект серверної оперативної пам’яті DDR5 коштує як автомобіль31.12.25
Комплект серверної оперативної пам’яті з 16 модулів DDR5 RDIMM сьогодні оцінюється в $76 999 – суму, яку можна порівняти з вартістю дорогого автомобіля або навіть квартири. Йдеться не про споживчу ОЗУ, а про спеціалізоване рішення для дата-центрів та корпоративних систем, яке навіть на тлі загального подорожчання пам’яті виглядає дуже дорогим.
Йдеться про набір від NEMIX, що складається з 16 модулів ECC RDIMM об’ємом по 256 ГБ кожен. Загальний обсяг – 4 ТБ. У специфікаціях вказана швидкість DDR5-6400, затримка CAS 52 та робоча напруга 1,1 В. Такі характеристики орієнтовані виключно на сервери та високопродуктивні робочі станції, де критично важливі стабільність та надійність.
Чому DDR5 RDIMM така дорога?
Висока ціна пояснюється природою цієї пам’яті. RDIMM-модулі використовують буферизацію, мають повноцінну підтримку ECC і додаткові компоненти корекції помилок, які виходять межі базових можливостей стандарту DDR5. В результаті вартість одного гігабайта такої пам’яті суттєво перевищує ціну звичайного десктопного ОЗП.
Подібні комплекти розраховані на гіпермасштабовані системи та корпоративні навантаження, де потрібні величезні та надійні пули для навчання моделей штучного інтелекту, віртуалізації чи роботи з базами даних у пам’яті. При цьому реальні покупці такого обладнання зазвичай не платять роздрібну ціну, а укладають контракти за індивідуальними або оптовими умовами.
Показово, що ще наприкінці грудня, коли TechPowerUp звернув увагу на цей комплект, його вартість становила близько $70 000. Станом на сьогоднішній день ціна зросла майже на $7 000 і досягла $76 999, що підтверджує загальну тенденцію подорожчання пам’яті швидшими темпами, ніж багато хто очікував.
Ця ситуація добре ілюструє замкнене коло, в якому апаратні рішення та програмні платформи взаємно підштовхують зростання витрат. На тлі цього компанії, які активно інвестують у штучний інтелект, зокрема великі гравці ринку, визнають, що до стабільної прибутковості їм ще кілька років. У той же час витрати на центри обробки даних все частіше залишаються поза публічними звітами, а майбутнє цієї моделі багато в чому залежить від того, чи зростатиме реальний попит на послуги ІІ в умовах помітного посилення скептицизму.
