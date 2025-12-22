KLM ввела первые электрические тягачи для самолетов  

KLM ввела первые электрические тягачи для самолетов22.12.25
Авиакомпания KLM начала использовать электрические тягачи Goldhofer Phoenix AST2E в аэропорту Схипгол, сделав очередной шаг к полностью безуглеродному наземному обслуживанию до 2030 года.
Новые машины заменили дизельные тягачи и отличаются универсальностью: они способны буксировать как малые самолеты, так и большие лайнеры, в частности Boeing 777. Электрические тягачи работают без вредных выбросов, почти бесшумны и обеспечивают лучший комфорт для водителей благодаря усовершенствованной подвеске, что оказывает сразу же на воздух.
Внедрение электротягачей – часть амбициозного плана KLM по достижению полностью экологического наземного обслуживания к 2030 году. Этот шаг не только сокращает углеродный след, но и показывает возможность экологических технологических решений в авиационной отрасли.
