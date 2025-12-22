KLM запровадила перші електричні тягачі для літаків  

KLM запровадила перші електричні тягачі для літаків22.12.25
Авіакомпанія KLM почала використовувати електричні тягачі Goldhofer Phoenix AST2E в аеропорту Схіпгол, зробивши черговий крок до безвуглецевого наземного обслуговування до 2030 року.
Нові машини замінили дизельні тягачі та відрізняються універсальністю: вони здатні буксувати як малі літаки, так і великі лайнери, зокрема Boeing 777. Електричні тягачі працюють без шкідливих викидів, майже безшумні та забезпечують кращий комфорт для водіїв завдяки вдосконаленій підвісці, що робить.
Впровадження електротягачів – частина амбітного плану KLM щодо досягнення повністю екологічного наземного обслуговування до 2030 року. Цей крок як скорочує вуглецевий слід, а й показує можливість екологічних технологічних рішень у авіаційної галузі.
