Китайская BYD экспортировала почти 1 млн электрокаров в 2025 году

Компания BYD приблизилась к важной для себя отметке и рассчитывает по итогам 2025 года экспортировать один миллион автомобилей. Как сообщает Car News China со ссылкой на данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), в ноябре компания поставила за пределы страны 128 067 легковых машин. Этот показатель оказался на 313,4 процента выше, чем в ноябре 2024 года, и на 59,9 процента превысил объемы экспорта за октябрь 2025 года.

Сколько продано электрокаров BYD

В период с января по ноябрь 2025 года BYD уже отправила на зарубежные рынки 878 498 автомобилей, что на 144 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой результат более чем вдвое превышает совокупный экспорт компании за весь 2024 год. Несмотря на то, что лидером китайского автомобильного экспорта в ноябре осталась Chery с показателем 135 190 автомобилей, BYD заметно сократила разрыв и заняла второе место в месячном рейтинге.

Значительные позиции BYD сохраняет и на отдельных зарубежных рынках. В ноябре компания возглавила продажи электромобилей в Бразилии, Турции, Италии, Испании, Венгрии и Хорватии, а также стала лидером по общему объему продаж бренда в Сингапуре. По итогам первых одиннадцати месяцев 2025 года BYD удерживает первое место в сегменте электромобилей в Бразилии, Турции, Испании и Италии, а также лидирует по совокупным продажам бренда в Сингапуре и Гонконге.

Конкуренты BYD

Кроме того, BYD опережает Tesla на одиннадцати ключевых рынках, включая Великобританию, Германию, Италию, Испанию, Австрию и Ирландию, а также в Малайзии, Турции, Сингапуре, Таиланде и Китае. По состоянию на декабрь 2025 года новые электромобили BYD официально представлены в 119 странах и регионах мира. Недавно компания также зафиксировала новый рубеж в производстве, выпустил свой 15-миллионный электромобиль и стал первым автопроизводителем, достигшим такого показателя.

Аналитики отмечают, что даже при сохранении в декабре экспортных объемов на уровне ноября BYD практически гарантированно превысит отметку в миллион проданных за рубеж автомобилей по итогам 2025 года.