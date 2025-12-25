Китайська BYD експортувала майже 1 млн електрокарів у 2025 році

Компанія BYD наблизилася до важливої ​​для себе позначки і розраховує за підсумками 2025 експортувати один мільйон автомобілів. Як повідомляє Car News China з посиланням на дані Китайської асоціації легкових автомобілів (CPCA), у листопаді компанія поставила за межі країни 128 067 легкових машин. Цей показник виявився на 313,4 відсотка вищим, ніж у листопаді 2024 року, і на 59,9 відсотка перевищив обсяги експорту за жовтень 2025 року.

Скільки продано електрокарів BYD

У період із січня по листопад 2025 року BYD вже відправила на закордонні ринки 878 498 автомобілів, що на 144% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Такий результат більш ніж удвічі перевищує сукупний експорт компанії за 2024 рік. Незважаючи на те, що лідером китайського автомобільного експорту в листопаді залишилася Chery із показником 135 190 автомобілів, BYD помітно скоротила розрив і посіла друге місце у місячному рейтингу.

Значні позиції BYD зберігає і окремих закордонних ринках. У листопаді компанія очолила продаж електромобілів у Бразилії, Туреччині, Італії, Іспанії, Угорщині та Хорватії, а також стала лідером за загальним обсягом продажів бренду в Сінгапурі. За підсумками перших одинадцяти місяців 2025 року BYD утримує перше місце в сегменті електромобілів у Бразилії, Туреччині, Іспанії та Італії, а також лідирує за сукупним продажем бренду в Сінгапурі та Гонконгу.

Конкуренти BYD

Крім того, BYD випереджає Tesla на одинадцяти ключових ринках, включаючи Велику Британію, Німеччину, Італію, Іспанію, Австрію та Ірландію, а також у Малайзії, Туреччині, Сінгапурі, Таїланді та Китаї. Станом на грудень 2025 року нові електромобілі BYD офіційно представлені у 119 країнах та регіонах світу. Нещодавно компанія також зафіксувала новий рубіж у виробництві, випустив свій 15-мільйонний електромобіль і став першим автовиробником, який досяг такого показника.

Аналітики зазначають, що навіть за збереження в грудні експортних обсягів на рівні листопада BYD практично гарантовано перевищить позначку мільйона проданих за кордон автомобілів за підсумками 2025 року.