 

Китайцы представили свои DDR5 и LPDDR5X

03.12.25

adata ddr5

 

Китайская компания ChangXin Memory Technologies (CXMT) представила собственные модули оперативной памяти DDR5 и LPDDR5X, выходя на рынок в условиях дефицита комплектующих и становясь конкурентом таких крупных производителей, как Samsung, Micron и SK Hynix.

 

Память CXMT

 

На выставке IC China 2025 CXMT продемонстрировала модули DDR5 с максимальной скоростью работы до 8000 Мбит/с и объёмом чипа 24 гигабита (3 ГБ). По характеристикам они соответствуют образцам ведущих производителей. Компания представила семь продуктов, рассчитанных на серверы, рабочие станции и персональные компьютеры. Помимо этого, были показаны модули LPDDR5X с максимальной скоростью 10667 Мбит/с и ёмкостью 16 гигабит (2 ГБ), доступные в вариантах на 12, 16, 24 и 32 ГБ.

 

Аналоги DDR5 и LPDDR5X из Китая

 

CXMT предложила полный ассортимент модульных решений, включая продукты с собственной NAND-памятью. Семь представленных на выставке модулей охватывают широкий спектр применений: от облачных вычислений до периферийных устройств. В линейке представлены форматы RDIMM, MRDIMM и TFF MRDIMM для центров обработки данных и корпоративных серверов, модули для настольных компьютеров, SODIMM для ноутбуков и компактных систем, а также новые решения с управлением тактовой частоты в форматах CUDIMM и CSODIMM, предназначенные для высокопроизводительных рабочих станций.

 

На серверном рынке, который занимает крупнейшую долю DRAM, модули RDIMM от CXMT предлагают различные объёмы памяти и поддерживают конфигурации основных платформ. Модули CUDIMM и CSODIMM, созданные для вычислительных систем следующего поколения, соответствуют стандартам JEDEC, опубликованным в 2024 году. Эти форматы позволяют развивать DDR5 в сторону более высоких частот и эффективно решают проблему ослабления высокочастотного сигнала за счёт интеграции чипов CKD.

 

Руководитель маркетингового отдела CXMT Луо Сяодун отметил, что резкий рост спроса на DRAM серьёзно повлиял на рыночное предложение и цены. По его словам, наличие собственного стабильного источника поставок DRAM позволит Китаю снизить зависимость от западных производителей. Дополнительно, разгрузка внутреннего рынка Китая может частично уменьшить мировой дефицит памяти, позволяя компаниям SK Hynix, Samsung и Micron больше ориентироваться на международный рынок.


