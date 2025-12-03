 

Китайці представили свої DDR5 та LPDDR5X

03.12.25

adata ddr5

 

Китайська компанія ChangXin Memory Technologies (CXMT) представила власні модулі оперативної пам’яті DDR5 та LPDDR5X, виходячи на ринок в умовах дефіциту комплектуючих та стаючи конкурентом таких великих виробників, як Samsung, Micron та SK Hynix.

 

Пам’ять CXMT

 

На виставці IC China 2025 CXMT продемонструвала модулі DDR5 з максимальною швидкістю роботи до 8000 Мбіт/с та об’ємом чіпа 24 гігабіти (3 ГБ). За характеристиками вони відповідають зразкам провідних виробників. Компанія представила сім продуктів, розрахованих на сервери, робочі станції та персональні комп’ютери. Крім цього, були показані модулі LPDDR5X з максимальною швидкістю 10667 Мбіт/с та ємністю 16 гігабіт (2 ГБ), доступні у варіантах на 12, 16, 24 та 32 ГБ.

 

Аналоги DDR5 та LPDDR5X з Китаю

 

CXMT запропонувала повний асортимент модульних рішень, включаючи продукти із власною NAND-пам’яттю. Сім представлених на виставці модулів охоплюють широкий спектр застосування: від хмарних обчислень до периферійних пристроїв. У лінійці представлені формати RDIMM, MRDIMM та TFF MRDIMM для центрів обробки даних та корпоративних серверів, модулі для настільних комп’ютерів, SODIMM для ноутбуків та компактних систем, а також нові рішення з керуванням тактової частоти у форматах CUDIMM та CSODIMM, призначені для високопродуктивних робочих станцій.

 

На серверному ринку, який займає найбільшу частку DRAM, модулі RDIMM від CXMT пропонують різні обсяги пам’яті та підтримують конфігурацію основних платформ. Модулі CUDIMM та CSODIMM, створені для обчислювальних систем наступного покоління, відповідають стандартам JEDEC, опублікованим у 2024 році. Ці формати дозволяють розвивати DDR5 у бік вищих частот і ефективно вирішують проблему ослаблення високочастотного сигналу рахунок інтеграції чіпів CKD.

 

Керівник маркетингового відділу CXMT Луо Сяодун зазначив, що різке зростання попиту на DRAM серйозно вплинуло на ринкову пропозицію та ціни. За його словами, наявність власного стабільного джерела постачання DRAM дозволить Китаю знизити залежність від західних виробників. Додатково розвантаження внутрішнього ринку Китаю може частково зменшити світовий дефіцит пам’яті, дозволяючи компаніям SK Hynix, Samsung і Micron більше орієнтуватися на міжнародний ринок.


