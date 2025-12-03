Китайці представили свої DDR5 та LPDDR5X  

Китайці представили свої DDR5 та LPDDR5X03.12.25
Китайська компанія ChangXin Memory Technologies (CXMT) представила власні модулі оперативної пам’яті DDR5 та LPDDR5X, виходячи на ринок в умовах дефіциту комплектуючих та стаючи конкурентом таких великих виробників, як Samsung, Micron та SK Hynix.
Пам’ять CXMT
На виставці IC China 2025 CXMT продемонструвала модулі DDR5 з максимальною швидкістю роботи до 8000 Мбіт/с та об’ємом чіпа 24 гігабіти (3 ГБ). За характеристиками вони відповідають зразкам провідних виробників. Компанія представила сім продуктів, розрахованих на сервери, робочі станції та персональні комп’ютери. Крім цього, були показані модулі LPDDR5X з максимальною швидкістю 10667 Мбіт/с та ємністю 16 гігабіт (2 ГБ), доступні у варіантах на 12, 16, 24 та 32 ГБ.
Аналоги DDR5 та LPDDR5X з Китаю
CXMT запропонувала повний асортимент модульних рішень, включаючи продукти із власною NAND-пам’яттю. Сім представлених на виставці модулів охоплюють широкий спектр застосування: від хмарних обчислень до периферійних пристроїв. У лінійці представлені формати RDIMM, MRDIMM та TFF MRDIMM для центрів обробки даних та корпоративних серверів, модулі для настільних комп’ютерів, SODIMM для ноутбуків та компактних систем, а також нові рішення з керуванням тактової частоти у форматах CUDIMM та CSODIMM, призначені для високопродуктивних робочих станцій.
На серверному ринку, який займає найбільшу частку DRAM, модулі RDIMM від CXMT пропонують різні обсяги пам’яті та підтримують конфігурацію основних платформ. Модулі CUDIMM та CSODIMM, створені для обчислювальних систем наступного покоління, відповідають стандартам JEDEC, опублікованим у 2024 році. Ці формати дозволяють розвивати DDR5 у бік вищих частот і ефективно вирішують проблему ослаблення високочастотного сигналу рахунок інтеграції чіпів CKD.
Керівник маркетингового відділу CXMT Луо Сяодун зазначив, що різке зростання попиту на DRAM серйозно вплинуло на ринкову пропозицію та ціни. За його словами, наявність власного стабільного джерела постачання DRAM дозволить Китаю знизити залежність від західних виробників. Додатково розвантаження внутрішнього ринку Китаю може частково зменшити світовий дефіцит пам’яті, дозволяючи компаніям SK Hynix, Samsung і Micron більше орієнтуватися на міжнародний ринок.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Колонка давно перестала бути просто аксесуаром для смартфона. Вона стала інструментом для створення атмосфери — від камерної зустрічі до масштабної вечірки
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
Мишки Logitech: Огляд 6 найкращих моделей
Китайці представили свої DDR5 та LPDDR5X Китай оперативна пам'ять
Китайська компанія ChangXin Memory Technologies (CXMT) представила власні модулі оперативної пам’яті DDR5 та LPDDR5X
Геймерський монітор AOC U27G4XM оснащений Mini-LED підсвічуванням, яскравістю до 1200 ніт та частотою оновлення до 320 Гц AOC монiтор
Тайванський бренд AOC представив ігровий монітор U27G4XM, який поєднує технологію Mini-LED та високу частоту оновлення за відносно доступною ціною.
Китайці представили свої DDR5 та LPDDR5X
Геймерський монітор AOC U27G4XM оснащений Mini-LED підсвічуванням, яскравістю до 1200 ніт та частотою оновлення до 320 Гц
Belkin випустила GaN-зарядку BoostCharge Pro потужністю 70 Вт
Microsoft та Crocs представили лімітовані Xbox-крокси за $80
Xiaomi S40 Pro з потужністю 15 000 Па почала продаватися в Європі
Audi повертає фізичні кнопки на кермо нових моделей
Alibaba представила розумні окуляри зі змінними акумуляторами
Точка доступу на смартфонах Samsung Galaxy отримає підтримку 6 ГГц
YouTube дасть можливість самостійно формувати стрічку рекомендацій
Sony LYTIA 901 – перший смартфонний сенсор компанії на 200 Мпікс